Jesienią na antenie TVP pojawi się program „You Can Dance. Nowa generacja”! Wcześniej show emitowała stacja TVN. Teraz, po 10 latach, w zmienionej formule pokaże go Telewizja Polska . Tym razem rywalizować w nim będą młodzi tancerze w wieku od 8 do 13 lat. Plotkuje się, że w jury ma zasiąść Agustin Egurrola. Drugi jurorski fotel ma zająć brat Małgorzaty Rozenek-Majdan , były tancerz baletowy Misha Kostrzewski . Czy to dobry wybór? Głos w tej sprawie zabrał Michał Piróg, który przez wiele lat jako juror oceniał w TVN zmagania młodych tancerzy. Co powiedział w rozmowie z "Party"? Kim jest Misha Kostrzewski, brat Małgorzaty Rozenek-Majdan? Do tej pory Misha Kostrzewski był znany głównie fankom swojej młodszej siostry Małgorzaty Rozenek-Majdan. Powód? Gwiazda kilkakrotnie pokazała go w swoich mediach społecznościowych. Ostatnio - przy okazji jego niedawnej wizyty w Polsce. Kilka lat wcześniej razem gościli też w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadali o swojej przygodzie z baletem. Nie bez kozery! Małgorzata ukończyła wprawdzie szkołę baletową, ale to jej brat związał swoją przyszłość z tańcem. I to z sukcesami! 47-letni Misha Kostrzewski jest profesjonalnym tancerzem. Przez 10 lat był solistą Les Ballets de Monte-Carlo, a teraz zajmuje się choreografią w operze w Lyonie. Ma też doświadczenie w pracy z dziećmi – we Francji, gdzie mieszka, uczył tańca najmłodszych. Jak Mishę przedstawia młodsza siostra? Połączenie Toma Cruise’a z młodym Melem Gibsonem. Niektórzy doszukują się też podobieństwa do Brada Pitta. Dla mnie to po prostu Misha, mój brat. Oczy mamy te same - mówi o Michale Kostrzewskim Małgorzata Rozenek-Majdan. Co Michał Piróg sądzi o Mishy Kostrzewskim? Opinię Małgorzaty podziela wiele jej fanek. Podobnie jak ona uważają, że...