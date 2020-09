6 par butów idealnych na jesień. Te modele odmienią twoją szafę

Jesień zbliża się do nas wielkimi krokami. Buty, to nieustanny dylemat każdej z nas. Stojąc przed zakupem kolejnej pary mamy za każdym razem mnóstwo pytań, czy kierować się trendami, wygodą a może tym, co noszą gwiazdy. W tym sezonie stawiamy na własny styl, kierujemy się komfortem, ale obserwujemy, to co jest aktualnie modne. Odpowiedzią na modowe dylematy jest nasz przewodnik po butowym świecie.

Postanowiliśmy prześledzić największe trendy na jesień i zimę, wybrać kilka par, które skradną serce nie jednej miłośniczce butów. Wygoda, dla każdej kobiety oznacza coś, dla jednych to płaskie buty w stylu klasycznych sztybletów, z kolei dla innej modne kowbojki. Z doświadczenia wiemy, że największym wyzwaniem jest kupno takich, które będą pasowały do większości rzeczy z twojej szafy. Jak wybrać, te jedyne, które wydłużą nasze nogi, będą świetnie się komponowały z sukienką boho oraz eleganckimi spodniami do pracy. Wybraliśmy aż sześć par butów, które skradną wasze serce.

Podobne modele zobaczyliśmy w szafach it girls oraz popularnych sieciówkach, Zara, H&M.

KLASYKA GATUNKU

Sztyblety, to must have dla większości kobiet. W każdym sezonie powracają w swojej klasycznej wersji, czarnej lub brązowej. Naszym zdaniem, to idealne buty na co dzień, będą pasowały do biura oraz sukienki boho na jesienne spacery. Jeśli raz zainwestujesz w skórzaną wersję zostaną w twojej szafie na długie lata.

GINO ROSSI SZTYBLETY DAMSKIE EOBUWIE 299.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

BEŻOWE SZALEŃSTWO

W tym sezonie podbiły Instagram, mamy wrażenie, że beż to nowa czerń. Zaczęło się od ubrań a skończyło na butach. Ich największym atutem jest fakt, że wydłużają nogi, świetnie wyglądają do sukienek w stylu boho oraz klasycznych jeansów. Jeśli szukasz czegoś, co jest modne i klasyczne zarazem, to będzie to świetny wybór.

CARINII BEŻOWE BOTKI EOBUWIE 469 zł ZOBACZ W SKLEPIE

MODNY WYBÓR

Utrzymują się w trendach od kilku sezonów, wyglądają obłędnie do sukienek oraz spódnic. My zakochaliśmy się w nich z kilku powodów, są modne, wydłużają nogi, są kobiece oraz każdej nawet najnudniejszej stylizacji dodają modowego charakteru. Jeśli czujesz się zaciekawiona, to koniecznie przymierz, gwarantujemy, że będzie to miłość od pierwszego wejrzenia.

GINO ROSSI KOWBOJKI DAMSKIE EOBUWIE 349.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

NIE TAKI OBCAS STRASZNY

Botki na obcasie, to również klasyka, ale już ta nieco mniej komfortowa i wygodna dla większości kobiet. Jednakże buty na obcasie mogą, a nawet są wygodne. Wszystko zależy do grubości obcasa, jeśli szukasz butów, w których będziesz mogła przechodzić cały dzień, wybierz te na grubym obcasie. Zagwarantują komfort i co najważniejsze wysmuklą nogi, a tego szuka każda z nas. Ps. Czerń będzie świetnym wyborem.

GINO ROSSI BOTKI NA OBCASIE EOBUWIE 349.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

SZNUROWANY ZAMIENNIK

Wiemy, że na samą myśl sznurowanych botek masz pewnie ciarki na całym ciele. Mamy dla ciebie dobrą informację w większości modeli sznurowanie jest jedynie ozdobą, mają zamek z boku, więc są łatwe w założeniu. To gorący trend, który został z nami na dłużej. It girls na całym świecie zakochały się w takim modelu, są idealne do sukienki oraz spodni. Jeśli szukasz czegoś, co sprawi, że będziesz wyglądała modnie, to idealnie trafiłaś.

Sznurowane botki Lasocki, 329 zł

GINO ROSSI CZARNE BOTKI EOBUWIE 329.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

CIĘŻKA SPRAWA

Wyglądają jak z szafy chłopaka, motocyklisty lub fana muzyki ciężkiej. Wbrew pozorom są świetną alternatywą dla klasycznych sztybletów lub botek na obcasie. Gwiazdy, blogerki modowe oraz ikony stylu oszalały na ich punkcie. Przełamują delikatność sukienek boho, dodają im charakteru oraz co najważniejsze są wygodne i komfortowe. Możesz w nich przechodzić cały dzień.

Ciężkie botki LASOCKI, 199 zł

LASOCKI CZARNE BIKERY EOBUWIE 199.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Na który z modeli się zdecydujesz?