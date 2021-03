57-letnia mama Blanki Lipińskiej nową gwiazdą Instagrama. Ma ciało jak nastolatka. Zobaczcie jej zdjęcia w bikini

Blanka Lipińska cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak jak się okazuje, po piętach depcze jej jej własna mama. Małgorzata Lipińska właśnie przekroczyła na Instagramie magiczną liczbę 100 tysięcy obserwujących i robi w sieci prawdziwą furorę. Kiedy po raz pierwszy wystąpiła przy boku swojej sławnej córki podczas premiery filmu "365 dni", zachwyciła internautów swoją wyjątkową stylizacją i urodą do tego stopnia, że niemal przyćmiła główną zainteresowaną. Choć mama Blanki Lipińskiej ma 57 lat, może pochwalić się ciałem nastolatki. Jak wygląda i kim jest?

Kim jest mama Blanki Lipińskiej?

Blanka Lipińska nigdy nie ukrywała, że to rodzice są największą miłością jej życia i prawdziwymi przyjaciółmi. Autorka erotycznych bestsellerów wiele im zawdzięcza i podkreśla to niemal na każdym kroku - punktualność, chodzenie jak w zegarku i, choć wielu mogłoby się zdziwić, konserwatywne podejście do życia. Mama Blanki Lipińskiej była jej największym schronem, gdy jej życie wywracało się do góry nogami, a gwiazda nie ukrywa, że jest z niej bardzo dumna. Co więcej, w ich przypadku powiedzenie "jaka matka, taka córka" sprawdza się w stu procentach!

Koszmar! Jesteśmy takie same. Powiedziałam ostatnio: „Mamo, ja nie mogę mieć dziecka, a już na pewno nie dziewczynkę, bo trzeba w końcu przerwać ten zły krąg” - zwierzyła się gwiazda w rozmowie z Galą.

Małgorzata Lipińska urodziła córkę w wieku 22 lat, a Blanka Lipińska była jej drugim dzieckiem - rok wcześniej na świat przyszedł brat pisarki, Kuba. Mama Blanki Lipińskiej w domu zawsze odgrywała rolę złego policjanta, aby zapewnić dzieciom szczęście, nie bała się podjąć żadnej pracy. Jako młoda kobieta pracowała nawet w dziale windykacji.

Było nam bardzo ciężko, pracowaliśmy, żeby spłacić teścia. Dzięki temu mamy dzisiaj piękny dom, duży. Ale kosztowało nas to wiele wyrzeczeń. Ja pracowałam w windykacji i rozliczeniach, mąż w ubezpieczeniach w wydziale sądowniczym. Moje dzieci były tulone, całowane. Jak trzeba było, to i karane. Dzisiaj wielu by powiedziało, że tak się nie robi - mówiła w Gali.

Dziś Małgorzata Lipińska robi prawdziwą karierę w sieci. Mama Blanki Lipińskiej jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a w szczególności udziela się za pomocą swoich InstaStory - w ten rozmawia w fanami i odpowiada na ich liczne pytania, udzielając przy tym wielu rad, na przykład w temacie odplamiania. Od Małgorzaty Lipińskiej bije niesamowita energia i już wiadomo po kim Blanka Lipińska ma taki smak na życie. Co więcej, 57-latka nie przestaje zachwycać także swoim wyglądem. Kiedy opublikowała nowe zdjęcia, internauci nie byli w stanie powstrzymać się od komentarzy. Pozując w bikini niektórzy pomylili ją nawet z jej córką!

- Pani Małgorzato, wygląda Pani jak nastolatka - Przepiękna kobieta ❤️ - Wygląda Pani pięknie i młodo 🤩 Jak siostra, a nie mama Blanki 😍 😍 😍 - Jakby Blanka leżała 😉 🙂 - Wygląda pani obłędnie ❤️

Trudno nam się nie zgodzić. Od ostatnich zdjęć mamy Blanki Lipińskiej trudno oderwać wzrok. Koniecznie musicie je zobaczyć!

Mama Blanki Lipińskiej w bikini rozpaliła internet do czerwoności. Małgorzata Lipińska to niezwykle piękna kobieta.

Autorka "365 dni" po raz pierwszy pochwaliła się rodzicami podczas premiery ekranizacji powieści. Gwiazda nie ukrywa, że jest z nich bardzo dumna.

Małgorzata Lipińska ma 57 lat i niezwykłą energię. Internauci są zgodni, ona i Blanka wyglądają jak siostry!