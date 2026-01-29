57-letni Marc Anthony po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. Tym razem znany piosenkarz i jego żona, modelka Nadia Ferreira, ogłosili, że spodziewają się drugiego wspólnego dziecka. Informacja została ujawniona przez Nadię na jej profilu na Instagramie i wywołała prawdziwą burzę w mediach społecznościowych.

Marc Anthony zostanie ojcem po raz ósmy

W emocjonalnym poście na Instagramie Nadia Ferreira opublikowała zdjęcie, na którym widać dłoń jej, męża i pierwszego syna, Marco. Wspólnie trzymają je na jej ciążowym brzuchu. Opis zdjęcia był równie poruszający:

Cóż za wspaniały dar daje nam życie. Bóg jest wielki!

Po opublikowaniu wiadomości o ciąży Nadii Ferreiry, fani z całego świata zaczęli składać gratulacje parze. Komentarze pod zdjęciem są pełne ciepłych słów, życzeń zdrowia oraz wyrazów wsparcia.

To już ósme dziecko dla Marca Anthony’ego, który w przeszłości był mężem Jennifer Lopez, z którą ma bliźniaki Maksa i Emmę.

Modelka Nadia Ferreira, II wicemiss Miss Universe 2021, potwierdziła, że dziecko, które nosi pod sercem, to chłopiec. Para planuje nadać mu imię Marquito. Tym samym dołączy on do licznego grona rodzeństwa ze strony ojca.

Historia miłosna Marca Anthony’ego i Nadii Ferreiry

Marc Anthony i Nadia Ferreira pobrali się w 2023 roku. Związek pary od samego początku wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów, m.in. ze względu na różnicę wieku oraz status celebrycki piosenkarza. Pomimo to para wydaje się szczęśliwa i zgrana, a wspólne rodzicielstwo jeszcze bardziej zbliżyło ich do siebie.

Niedawno obchodzili trzecią rocznicę ślubu, co również uczcili wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych.

Marc Anthony urodził się 16 września 1968 roku w Nowym Jorku. Jego życie prywatne zawsze przyciągało uwagę mediów. Artysta ma już siedmioro dzieci z różnych związków.

Pierwszą córkę, Ariannę, powitał na świecie w 1994 roku z Debbie Rosado, z którą także adoptował syna, Chase'a (ur. 1995). Z kolejną partnerką, Dayanarą Torres (Miss Universe 1993), ma dwóch synów – Cristiana (ur. 2001) i Ryana (ur. 2003). Z Jennifer Lopez ma bliźniaki – Maksa i Emmę (ur. 2008). Obecnie z Nadią Ferreirą wychowuje syna Marco, a w drodze jest już ich drugi syn, Marquito.

