Już 9 lutego do kin trafi kolejny film z cyklu "50 twarzy Greya" - "Nowe oblicze Greya". Wreszcie poznamy dalsze losy Christiana Greya (Jamie Dornan) i Amandy Steele (Dakota Johnson). Zanim jednak pójdziecie do kin, poznajcie całkiem inne oblicze Jamiego Dornana! W filmach o Greyu aktor wciela się w perwersyjnego milionera, a na co dzień jest czułym oraz kochającym mężem i ojcem. Koniecznie zobaczcie na kolejnych stronach galerii wyjątkowe zdjęcia Jamiego i jego rodziny!

