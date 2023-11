Oliwia Bieniuk to już 16-letnia córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Bez wątpienia nastolatka odziedziczyła urodę po swojej mamie. Z roku na rok staje się do niej coraz bardziej podobna! Te same rysy twarzy, usta, włosy, a nawet spojrzenie. Teraz Oliwia Bieniuk pochwaliła się nowym zdjęciem, które udowadnia, że nie tylko urodę ma po swojej mamie, ale także... figurę! Wygląda jak urodzona modelka.

Oliwia Bieniuk pochwaliła się swoją figurą

Już od dawna mówi się, że Oliwia Bieniuk pójdzie w ślady swojej mamy i zostanie modelką, a może i aktorką. Nastolatka ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy przed aparatem i kamerą. Kilka lat temu była twarzą kolekcji Reserved, a także wystąpiła w reklamie telefonii komórkowej. Potem jednak jej tata, Jarosław Bieniuk, powiedział, że Oliwia ma się skupić na nauce. Od tego momentu 16-latka pokazuje swoje zdjęcia jedynie na Instagramie.

Tym razem Oliwia Bieniuk pochwaliła się nową modną stylizacją. Postawiła na kolarki, czyli hit wśród gwiazd. Takie spodnie noszą obecnie m.in. Kim Kardashian czy Natalia Siwiec. Nie każda kobieta odważyłaby się je założyć, bo bardzo podkreślają figurę i uważa się, że nie są korzystne dla każdej sylwetki. Takie obawy nie dotyczą jednak Oliwii Bieniuk, która wygląda jak modelka. Długie nogi i szczupłą sylwetkę bez wątpienia odziedziczyła po swojej mamie. Sami zobaczcie:

Też jesteście zdania, że Oliwia Bieniuk bardzo przypomina swoją mamę?

Oliwia Bieniuk coraz bardziej przypomina swoją sławną mamę

