Miley Cyrus jest jak kameleon - uwielbia zaskakiwać i codziennie zmieniać swój wygląd. Eleganckie fale, ekstrawagancki warkocz czy wysoki kucyk? Gwiazda nie boi się eksperymentów! Ogromną zaletą fryzur Miley jest to, że równocześnie są efektowne, ale i proste do zrobienia. Rano w pracy możesz nosić idealnie proste włosy, a wieczorem zebrać je w wysoki kucyk i pójść na imprezę. Możliwości jest naprawdę wiele! Przekonaj się jak szybko i łatwo możesz odtworzyć każdy z looków gwiazdy. Pamiętaj – życie jest zbyt krótkie, by nosić nudną fryzurę!

Proste włosy



Idealnie proste włosy to pozornie nic odkrywczego i ekscytującego. Jeśli jednak są zdrowe i lśniące tak jak u Miley zawsze zrobią ogromne wrażenie na innych, a szczególnie na przedstawicielach płci brzydkiej. Taka fryzura pasuje do pracy, na uczelnie, randkę czy imprezę. Kluczem jest dobrze dobrana prostownica, która nie tylko szybko wyprostuje włosy, ale i zadba o ich poziom nawilżenia. Philips MoistureProtect posiada specjalny czujnik, który diagnozuje włosy 30 razy na sekundę i dostosowuje temperaturę stylizacji. Profesjonalne płytki pokryte tytanem sprawią, że wyprostujesz pasma jeszcze szybciej, bez uszczerbku dla ich kondycji. Efekt? Gładkie i lśniące włosy!

Reklama



Wysoki kucyk to świetna fryzura, gdy nie mamy za dużo czasu, a chcemy wyglądać oszałamiająco. Jak go zrobić? Najpierw dokładnie wyprostuj włosy prostownicą Philips MoistureProtect. Dzięki pielęgnacji jonowej zawartej w urządzeniu będą gładkie i nie będą się puszyć! Następnie zwiąż włosy gumką na czubku głowy, tak by żaden kosmyk nigdzie nie wystawał. Na sam koniec, wyciągnij dość cienkie pasmo włosów i owiń je wokół gumki, tak by ją dokładnie ukryć. Przypnij je wsuwkami i spryskaj całą fryzurę lakierem. I gotowe!



Seksowny warkocz to kolejna propozycja, gdy w 10 minut musimy zrobić się na bóstwo! „Przepis” na ten look jest bardzo prosty - umyj włosy i dokładnie wysusz je suszarką. Wybierz takie urządzenie, która zapobiega elektryzowaniu się włosów. My polecamy suszarkę Philips MoistureProtect z czujnikiem podczerwieni MoistureProtect, który stale reguluje i dobiera optymalną temperaturę suszenia dla zachowania naturalnego poziomu nawilżenia włosów. Następnie zwiąż włosy na czubku głowy, zapleć warkocz i utrwal wszystko nabłyszczających lakierem. Możesz również wpiąć ładną spinkę we włosy.



Klasyczne loki nigdy nie wychodzą z mody - dodają seksapilu, lekkości i odmładzają buzię. Większość kobiet nie robi sobie ich za często, ponieważ wydaje się im, że taka fryzura jest czasochłonna. A to nieprawda! Nie zajmie ci więcej niż 15 minut, jeśli masz odpowiedni sprzęt. Lokówka automatyczna Philips MoistureProtect pozwala samodzielnie stworzyć efektowne i lśniące loki niczym z salonu fryzjerskiego, zachowując jednocześnie zdrowie włosów. Inteligentny system kręcenia loków pozwala uzyskać aż 27 różnych kombinacji, zależnie od czasu, temperatury i kierunku skrętu włosów. Zrobienie loków nigdy nie było prostsze!



Fryzura Miley powinna spodobać się każdej romantyczce – jest subtelna i bardzo dziewczęca. Co najważniejsze, jej wykonanie jest naprawdę łatwe i szybkie! Z pomocą automatycznej lokówki Philips MoistureProtect możesz uzyskać efekt delikatnych i lśniących fal w kilka minut. Wystarczy, że nakręcisz dość grube pasma włosów na lokówkę. Następnie rozczesz je palcami, a część loków zepnij z tyłu. Wypuść kilka kosmyków dla uzyskania jeszcze bardziej naturalnego efektu i ciesz się piękną fryzurą!