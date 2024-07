Wczoraj wieczorem w słynnych Tribeca Cinemas w Nowym Jorku można było spotkać Sarę Jessickę Parker, która pojawiła się na premierze serialu City Ballet. Gwiazda, którą rzadko widujemy ostatnimi czasy wyglądała jak zwykle doskonale.

48-letnia Sarah Jessica Parker miała na sobie różową sukienkę projektu Giles (wiosna-lato 2014). To kolejny raz kiedy gwiazda stawia na projekt właśnie tego designera. Aktorka swój look uzupełniła piękną, wysadzaną dżetami marynarką Saint Laurent (Resort 2014). Gwiazda swój look uzupełniła rajstopami w groszki, naszyjnikiem Freda Leightona i nieodzownymi szpilkami projektu Manolo Blahnika. Sarah Jessica Parker po raz kolejny pokazała klasę łącząc stylu funky z punkiem. Kochamy ten look!

