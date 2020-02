"365 dni" - wiemy, jak się kończy pierwsza część! Zakończenie jest inne niż w książce

"365 dni" - wielka premiera filmu, który jak do tej pory jest najgłośniejszą produkcją w 2020 roku, wzbudził wiele kontrowersji - ze względu na to, że nazywano go "polskim Greyem" oraz na kontrowersyjną autorkę książki - Blanki Lipińskiej - na podstawie której powstał ten film. Fani twórczości Lipińskiej zauważają wiele nieścisłości i spłyceń w filmie, jedną z najbardziej omawianych w sieci scen, jest zakończenie filmu. W książce "365 dni" Laura i Massimo zaręczają się. Okazuje się, że główna bohaterka jest w ciąży, a para spodziewa się dziecka. A w filmie?

Zobacz także: Oto najostrzejsze sceny seksu w "365 dni". Uwaga, spoilery!

"365 dni" - zakończenie filmu. Uwaga! SPOILERY!

W książce "365 dni" Laura i Massimo zaręczają się, a w filmie... jest trochę inaczej! Uprzedzamy, teraz pojawią się spoilery - dlatego jeśli nie chcesz poznać zakończenia, a jeszcze nie obejrzałeś filmu, zastanów się czy chcesz przeczytać dalszą część artykułu!

Zobacz także: Za nami premiera filmu "365 dni"! A ty jak dobrze znasz książkę Blanki Lipińskiej? QUIZ

W filmie główna bohaterka także dowiaduje się, ze jest w ciąży i nie chce powiedzieć o tym Massimo. Oboje planują ślub. Laura stwierdza jednak, że powie prawdę Massimo i chce się z nim spotkać. Sytuacja jednak się komplikuje, bo ktoś chce zabić Laurę. Massimo i Laura rozmawiają przez telefon. Jak się później okazuje, na trasie auta Laury pojawia się policja... Czy coś się stało Laurze? Czy przeżyła? To zakończenie jest zdecydowanie otwarte i już teraz śmiało możemy przypuszczać, że całej reszty dowiemy się w drugiej części filmu!

Wybieracie się do kina? A może już widzieliście "365 dni"?