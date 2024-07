Już 20 maja w sklepach pojawi się nowy album rockowej grupy 30 Seconds To Mars "Love Lust Faith + Dreams". W sieci pojawił się klip do pierwszego singla zwiastującego wydawnictwo. W teledysku do piosenki "Up In The Air" oprócz lidera zespołu Jareda Leto zobaczymy Ditę Von Teese. Przypomnijmy, że kapela już 5 czerwca zagra w Polsce w ramach Impact Festival 2013.

