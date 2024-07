25 z 29

ROSSMANN - Wellness&Beauty masło do ciała mandarynka i jogurt

Przygotowane na bazie mandarynki i jogurtu masło do ciała to niezwykła dawka nawilżenia i pielęgnacji dla skóry. Jego intensywnie owocowy zapach z pewnością przypadnie do gustu osobom lubiącym ciekawe i wyraziste nuty.

Zawarte w kosmetyku odżywcze masło shea oraz cenny olejek jojoba koją zniszczoną skórę i intensywnie nawilżają naskórek, chroniąc go przed wysuszeniem. Natomiast pielęgnująca witamina E i gliceryna dodatkowo go nawilżają.

Cena ok. 10 zł / 200 ml