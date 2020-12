27 lat temu powstała stacja VIVA! Jak dziś wyglądają prezenterzy z polskiej stacji? Zobaczcie! 

1 grudnia 1993 roku swoją działalność rozpoczęła niemiecka muzyczna stacja VIVA! Siedem lat później, w 2000 roku, uruchomiono jej polską wersję, czyli kultową VIVĘ Polska, która ze względu na coraz mniejszą oglądalność została zastąpiona polską wersją kanału MTV Music. Ale w swoich najlepszych latach VIVA Polska była wyznacznikiem, tego co modne i popularne. Pamiętacie prezenterów stacji? Zobaczcie, co dziś robią!

Co dziś robią prezenterzy VIVA Polska?

Największe przeboje, najnowsze teledyski, programy o kinie, kulturze, listy przebojów, programy interaktywne, teleturnieje, chaty - gdyby nie było dziś internetu, wszystko bez czego nie możemy dziś żyć, znaleźlibyśmy najpewniej na kanale VIVA Polska! A za dobrą energię dbali prezenterzy stacji - Ci najpopularniejsi to Kasia Kępka, Justyna Kozłowska, Dariusz Daro Rusin oraz Małgorzata Halber. Ale w VIVIE pracowali również Odeta Moro czy Olek Sikora (dziś "Pytanie na śniadanie")! Co dziś robią gwiazdy stacji? Zobaczcie!

"Daro" był na czasie... ze wszystkim! Prowadził kilka programów, w każdym z nich wybijało się jego poczucie humoru - dla niektórych specyficzne! Dziś Dariusz nie pracuje już w telewizji, dziś organizuje wyjazdy i szkolenia z surfingu na całym świecie. Jego aktualne zdjęcia możecie znaleźć na tej stronie! Bardzo się zmienił?

Kasia Kępka pracowała w VIVIE od 2004 roku. Prowadziła takie programu jak „Hot or not” czy „Viva Mjuzik Kłiiiz”. W 2012 roku poprowadziła „Got to dance” w Polsacie, a w 2010 roku zagrała w „M jak miłość”. Dziś to przede wszystkim trenerka fitness oraz influencerka, promująca zdrowe odżywianie i ruch! Warto zajrzeć na jej Instagram po moc inspiracji!

Justyna Kozłowska w VIVIE pracowała od 2006 roku. Była m.in. współprowadzącą gal VIVA Comet, swego czasu najważniejszych nagród muzycznych w Polsce (na gali śpiewali m.in. Doda, zespół T.A.T.U., Ewa Farna, Ania Wyszkoni, Natalia Kukulska, Edyta Górniak, Marina czy Patrycja Markowska). Justyna dziś nadal pracuje jako dziennikarka i prezenterka, ale jest również instagramerką (jej konto 10minutspokoju śledzi ponad 50 tys. osób) oraz przede wszystkim... mamą! Justyna ma już trójkę dzieci, a teraz oczekuje na czwartego potomka!

W VIVIE od samego początku pracowała Małgorzata Halber, która przedstawiała m.in. nowości filmowe. Wcześniej pracowała m.in. w TVP i Polsacie. W 2015 roku wydała bestsellerową powieść „Najgorszy człowiek na świecie”. Przy okazji premiery opowiedziała o swojej walce z alkoholizmem. Niedawno wraz z Olgą Drendą wydały "Książkę o miłości".