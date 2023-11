25 urodziny marki 5.10.15. obchodzono z hukiem! 20 września w Warszawie na urodzinową imprezę połączoną z kolejną konferencją Akademii 5.10.15., stawiło się całe grono znanych mam: Anna Nowak-Ibisz, Paulina Krupińska-Karpiel, Karolina Malinowska, Paulina Sykut-Jeżyna, Agnieszka Hyży, Agata Rubik, Aneta Zając, Katarzyna Cichopek oraz Agnieszka Mrozińska. Wydarzenie poprowadziła ekspertka Akademii 5.10.15. - Małgorzata Ohme, psycholog dziecięcy i rodzinny. Jakimi mamami są gwiazdy i co jest dla nich najważniejsze? Sprawdźcie sami!

25-te urodziny marki 5.10.15.

Marek Czupryna, prezes sieci 5.10.15.

Urodziny marki rozpoczęły się od ciekawego przemówienia Marka Czupryny, prezesa sieci 5.10.15., który z dumą odpowiedział o prężnym rozwoju marki na przestrzeni lat. Nie zapomniał podziękować swoim pracownikom za ciężką pracę, bez której tak ogromny sukces nie byłby możliwy. Marek Czupryna jest ojcem czwórki dzieci, dlatego sprawy związany z rodzicielstwem są mu szczególnie bliskie. Podkreślił, że zarówno dla niego, jak i całego zespołu marki, bardzo istotne jest to, że 5.10.15. nie jest tylko producentem dziecięcych ubranek:



„Wiemy, co się dzieje w świecie dziecka, mamy wiedzę na temat rodzicielstwa i bardzo się cieszę, że podczas naszych Akademii możemy się nią z Państwem dzielić”- mówi Marek Czupryna.

Podczas wydarzenia odbył się interesujący panel dyskusyjny z udziałem Agnieszka Stein (psycholog dziecięcy), Pauliny Krupińskiej-Karpiel i Anny Nowak-Ibisz. Tematem dyskusji była rola rodzicielstwa oraz tego, jak zmieniła się jego funkcja na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Anna Nowak-Ibisz - mama i najlepsza przyjaciółka swoich dzieci

Anna Nowak-Ibisz opowiedziała o własnych przeżyciach, gdy była młodą matką i wiele osób próbowało namówić ją do stosowania modnych zasad wychowywania dziecka. Jak sama przyznała, wiele z nich wcale nie było słusznych. Dlatego dziennikarka miała jedną, istotną radę dla każdej świeżo upieczonej mamy – żeby zawsze słuchała się swojej intuicji i ufała sobie, ponieważ to właśnie ona najlepiej wie co jest dobre dla jej dziecka. Podkreśliła również, że najważniejsze jest by być przyjacielem swojego dziecka, a nie surowym sędzią, który ciągle punktuje i rozlicza.

Paulina Krupińska-Karpiel o roli ojca w życiu kobiety

Paulina Krupińska-Karpiel podczas wydarzenia wyznała, że miała w życiu dużo szczęścia, ponieważ wychowywała się w domu pełnym miłości i ciepła. Uważa, że to właśnie dzięki jej rodzicom, posiada wewnętrzną siłę i czuje, że ma skrzydła, które niosą ją przez życie. Podkreśliła również, że niezwykle ważny w procesie wychowywania dziecka jest czas, który poświęcamy dzieciom.



„Uważam też, że w życiu kobiety najważniejszą rolę odgrywa ojciec, bo najlepsze, co mężczyzna może dać swojej córce to przekonanie o wysokim poczuciu własnej wartości. Wtedy żadna córka nie musi się przeglądać w oczach innych mężczyzn i szukać u nich akceptacji na bycie sobą”- mówi gwiazda.

Agnieszka Stein, "Dziecko ma takie same potrzeby jak dorosły"

Agnieszka Stein jest psychologiem specjalizującym się w nurcie Rodzicielstwa Bliskości. Podczas konferencji zaznaczyła jak niezwykle ważna jest głęboka więź między dzieckiem a rodzicami. Według niej, dzieci uczą się wszystkiego od dorosłych, dlatego to właśnie rodzice powinni dawać najlepszy przykład poprzez swoje czyny. Dodała, że coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że dziecko ma takie same potrzeby jak dorosły: potrzebę podmiotowego traktowania, szacunku, bliskości, relacji i bezpieczeństwa.

Przez wszystkie te lata zmieniło się podejście psychologów, pojawiło się wiele nowych badań, powstało mnóstwo nowych książek i poradników na temat rodzicielstwa. Psychologie nie są już jedyną i najważniejszą wyrocznią, a raczej wsparciem dla rodziców. Możemy podsumować spotkanie Akademii 5.10.15. w ten sposób: szukajmy mądrości w sobie, idźmy za głosem serca i słuchajmy swojej intuicji. Wtedy będziemy najlepszymi, prawdziwymi rodzicami.

Więcej ciekawych wskazówek i tekstów na temat rodzicielstwa znajdziecie na blogu Akademii 5.10.15.!

