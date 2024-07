Selena Gomez, która w lipcu bieżącego roku skończyła 22 lata to jedna z najbardziej stylowych gwiazd (młodego pokolenia), w Hollywood. Aktorka znana przede wszystkim z filmów Disney'a stawia na odważne i modne stylizacje, jednak tym razem jej look z premiery filmu "Behaving Badly" zaliczamy do wpadek. Jeśli wyglądała ładnie, to tylko dlatego, że dzielimy ten zestaw przez jej nazwisko. Wynik wychodzi pozytywny, jednak pierwsza lepsza dziewczyna w takiej stylizacji wyglądałaby po prostu tanio.

Reklama

Zobaczcie więcej stylizacji Seleny Gomez

Reklama

Selena Gomez po raz kolejny postawiła na ciuchy marki Zimmermann (kolekcja Resort 2015). Crop top australijskiej marki, czarne spodnie i sandałki z cienkich paseczków to look bardzo w stylu lat 90. Niestety nie naszym stylu.

Zobaczcie więcej zdjęć Seleny Gomez: