Dorota Gardias

Dorota Gardias dzisiaj kończy 34 lata. Dziennikarka i prezenterka pogody prowadzi "Studio Be Active" w telewizji Be Active. A do tego niedawno Dorota wyznała, że znowu jest zakochana. Po rozstaniu z ojcem swojej prawie dwuletniej córeczki Hani, Piotrem Bukowieckim, znalazła nową miłość. 32-letniego Krzysztofa Sawickiego, pracownika znanej firmy motoryzacyjnej. Podobno połączyła ich pasja do motoryzacji.

