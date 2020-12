15 lat temu grała Małgosię w "Niani". Co dziś dzieje się z serialową córką Maksa Skalskiego?

Kultowy serial "Niania" z Agnieszką Dygant i Tomaszem Kotem w rolach głównych, bił rekordy oglądalności i choć od emisji jego ostatniego odcinka minęło 11 lat, do dziś jest wspominany przez widzów z szerokim uśmiechem. Wesołe perypetie roztrzepanej Frani, która zupełnym przypadkiem wdarła się w życie Maksa Skalskiego i jego trójki dzieci przyniosły aktorom jeszcze większą rozpoznawalność. Co jednak dzieje się z najmłodszymi gwiazdami produkcji? Maria Maciejowska, która wcieliła się w postać najstarszej córki przystojnego producenta filmowego, Małgosi, nagle zniknęła z show-biznesu. Dziś ma już 30 lat.

Kiedy widzowie poznali Marię Maciejowską jako Małgosię, miała 15 lat. Młoda aktora, która wystąpiła w jednym z najbardziej popularnych seriali, a na planie poza Agnieszką Dygant i Tomaszem Kotem miała okazję współpracować z wybitnymi aktorami jak Adam Ferency, Elżbieta Jarosik czy Cezary Pazura, nie wykorzystała swoich pięciu minut i po zakończeniu emisji "Niani" usunęła się w cień.

Dziś Maria Maciejowska, a właściwie już Maria Fuks, ma 30 lat i choć nie jest aktywna w mediach społecznościowych, wiadomo że zdecydowała się skupić na życiu rodzinnym. W 2012 roku gwiazda familijnego serialu urodziła synka, niestety, chłopczyk zachorował. W 2014 roku u Tymonka rozpoznano ostrą białaczkę limfoblastyczną, a Maria Maciejowska za pośrednictwem Fundacji Spełnionych Marzeń apelowała o pomoc.

Dla mnie jako samotnej matki to nie tylko przeżywanie fizycznego i psychicznego cierpienia dziecka, ale problem z tak prozaicznymi sprawami, jak codzienne zakupy, czy dojazd do szpitala, ponieważ zarówno sklep jak i komunikacja miejska to punkty na długiej liście "zakazanych" miejsc". Dzięki Państwa pomocy będę miała możliwość, za okazaniem imiennych faktur dotyczących wyłącznie leczenia i rehabilitacji dziecka, uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zdecydują się nam pomóc - pisała.