"Niania" ponownie na antenie?! Słowa Tomasza Kota podbudują fanów serialu!

Serial "Niania" ponad dekadę temu bił rekordy oglądalności! Ostatni odcinek tej produkcji został nakręcony w 2009 roku, jednak fani już od pewnego czasu mają ogromne nadzieje, że serial może powróci na antenę, podobnie jak "BrzydUla". Tomasz Kot w jednym z wywiadów zdradził, czy chciałby zagrać w kontynuacji wielkiego hitu TVN, po ponad 10 latach. Czy jest szansa, że niedługo zobaczymy nową "Nianię"? Zobaczcie, co zdradził aktor!

Czy Tomasz Kot wystąpiłby w kontynuacji "Niani"?

Tomasz Kot i Agnieszka Dygant stworzyli kultowy duet, który przez ponad 5 lat bawił widzów do łez! Mowa oczywiście o ich fantastycznych rolach w serialu "Niania". Losy nieco roztrzepanej i niepokornej niani Frani i producenta filmowego, pokochała cała Polska. Serial zakończył się ślubem niani i Skalskiego, a także narodzinami ich dzieci w 2009 roku.

Fani do dziś oglądają stare odcinki serialu i przyznają, że chętnie zobaczyliby nowe losy Frani Maj i Maksymiliana Skalskiego. Mamy już doskonały przykład, że głosy fanów naprawdę mogą zachęcić producentów do nakręcenia kontynuacji serialu, tak, jak stało się to w przypadku "BrzydUli". Aktualnie, po 10-letniej przerwie, widzowie mogą oglądać serial "BrzydUla 2", który również bije rekordy oglądalności.

Czy zatem jest szansa, aby również "Niania" wróciła na antenę? Tomasz Kot w wywiadzie dla "Faktu" zdradził, że bardzo chętnie wystąpiłby w nowej części produkcji!

Jakby ktoś wpadł na pomysł reaktywacji, to jak najbardziej jestem na tak. Spotkałem niedawno Agnieszkę Dygant nad morzem. Powiedziałem jej nawet: „Aga, zobacz. Wyglądasz olśniewająco i fantastycznie, jakbyś była młodsza niż wtedy. Ja z kolei grałem starszego niż wtedy, więc normalnie możemy wejść i dalej to robić, bo wszystko się zgadza. „Nianię” skończyliśmy kręcić w 2009 roku. To była niesamowita przygoda. Bardzo wiele się wtedy nauczyłem. Przez 5 lat w każdym odcinku była jakaś gwiazda i super to było - powiedział Tomasz Kot w wywiadzie dla "Faktu".

Na razie niestety nie pojawiają się żadne oficjalne informacje na temat powrotu serialu "Niania" na antenę. Ale pamiętajmy, że właśnie tak zaczął się pomysł nakręcenia kontynuacji "BrzydUli" - najpierw głosy fanów, później aktorzy przyznawali, że chętnie wystąpiliby w kontynuacji, a teraz już od przeszło dwóch miesięcy, możemy oglądać losy bohaterów "BrzydUli" po 10 latach!

Trzymamy kciuki, aby i tym razem udało się spełnić prośby fanów i serial "Niania" wróci na antenę!

AKPA

Tomasz Kot w wywiadzie dla "Faktu" zdradził, że chętnie zagrałby w kontynuacji "Niani"!