13. rocznica śmierci Michaela Jacksona. Jak dziś wyglądają jego dzieci? Mamy nowe zdjęcia!

„Uprawialiśmy seks codziennie”, „Zaaranżował ze mną ślub, miałem 11 lat”, „To, co robiliśmy w jego łóżku, to była nasza tajemnica” – czterogodzinny dokument HBO „Leaving Never land” to jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich tygodni. 36-letni Wade Robson i 41-letni James Safechuck opowiadają w nim, jak Michael Jackson wykorzystywał ich seksualnie, kiedy byli dziećmi. Film budzi kontrowersje, bo panowie do tej pory zeznawali w sądzie na korzyść gwiazdora w procesach o molestowanie nieletnich. Świat podzielił się teraz na tych, którzy twierdzą, że Jackson był pedofilem, i na tych, którzy są pewni, że „ofiary” chcą jedynie wyłudzić wielomilionowe odszkodowanie. Jak na ten skandal reagują dzieci króla popu: Michael Joseph „Prince”, Paris i Prince Michael II „Blanket” Jacksonowie? „Nie mogą uwierzyć w to, co się dzieje. To dla nich bolesne”, twierdzi brat Michaela Jackie. Ponoć Paris próbowała odebrać sobie życie, a „Blanket” przestał mówić. Czy to prawda? Złe dziedzictwo Najwięcej uwagi skupia na sobie Paris. Niektóre media sugerowały, że poemisji dokumentu próbowała się zabić i ostatecznie wylądowała na odwyku. Zdenerwowana 21-latka zdementowała to jednak na Twitterze. Dodała też, że nie widziała filmu i nie zamierza go komentować. „Nie mam nic do powiedzenia. W kwestii obrony mojego ojca już wszystko zostało powiedziane. Taj (bratanek Jacksona i prawny opiekun jego dzieci – przyp. red.) świetnie sobie radzi. Wspieram go. Moją rolą nie jest wygłaszanie oświadczeń. Chciałabym, żeby wszyscy się uspokoili i przyjrzeli sprawie z nieco szerszej perspektywy”, napisała Paris. Dziewczyna od lat opowiada w wywiadach o depresji,...