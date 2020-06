Ponad sto operacji plastycznych, lata bólu i cierpienia. To wszystko ma za sobą Katie Piper – modelka oszpecona przez psychopatę, który „ukarał” ją za to, że nie chciała być jego dziewczyną. Mimo dramatu Katie nigdy się nie poddała. I spełniła wszystkie swoje marzenia…

Jak dziś wygląda Katie Piper, modelka oblana kwasem?

Marzec 2008 roku. 24-letnia wówczas Katie Piper, prezenterka jednego z kanałów telewizyjnych i była pierwsza wicemiss Winchesteru, marząca o karierze modelki, wychodzi ze swojego mieszkania na przedmieściach Londynu. Idzie do kafejki internetowej, aby odebrać pożegnalny mejl od mężczyzny, z którym nie chce już mieć nigdy do czynienia. Nie udaje jej się jednak tam dotrzeć. Czatujący przed jej domem bandyta atakuje ją i oblewa jej twarz kwasem siarkowym. Atak szaleńca? Nie! Napastnik Stefan Sylvestre, szybko złapany przez policję, zeznaje, że działał na zlecenie byłego chłopaka Katie – Daniela Lyncha. Kilku funkcjonariuszy rusza, aby go aresztować. W tym czasie lekarze walczą w szpitalu o życie Piper...

Okrutny wielbiciel

Lynch od dawna miał obsesję na punkcie Katie. Śledził jej karierę, był na wyborach miss, subskrybował kanał telewizyjny, którego była prezenterką. Wreszcie odważył się i zaprosił ją do grona znajomych na Facebooku. Piper przyjęła zaproszenie, a następnie spotkała się z Lynchem. Jak wspomina, ich randki nie wróżyły tragedii. Pierwszy akt dramatu rozegrał się po dwóch tygodniach. Katie dała się namówić Danielowi na „romantyczny weekend we dwoje”. Para zarezerwowała pokój w londyńskim hotelu Bayswater, położonym nieopodal Hyde Parku. Tuż po przekroczeniu progu pokoju Lynch zaczął bić Piper, potem związał ją, brutalnie zgwałcił, a na koniec zadał jej kilka ciosów nożem. Po kilku godzinach torturowania zapakował półprzytomną kobietę do samochodu i odwiózł do domu. Jeszcze tego samego wieczoru Katie zgłosiła się do szpitala. Odmówiła wtedy wyjaśnienia, co ją spotkało. Jak twierdziła – była przerażona i bała się Lyncha. Po powrocie ze szpitala wysyłała mu wiadomość, że nie chce go już nigdy spotkać i jeśli będzie ją nachodził, zawiadomi policję, następnie usunęła go ze swojego profilu na Facebooku. Daniel nie pogodził się z odtrąceniem. Przez dwa dni dzwonił, zostawiał dziesiątki nagrań na sekretarce, pisał przepraszające listy, błagał o choć jeszcze jedno spotkanie... Wreszcie udało mu się namówić prezenterkę, aby odebrała jego pożegnalny mejl. Wiedział, że modelka nie ma w domu internetu i będzie musiała opuścić swoje mieszkanie. A wtedy spotka ją „kara”, którą postanowił jej wymierzyć. Jego plan, niestety, w pełni się powiódł.

Insatgram Katie Piper

Odzyskać twarz

Dla lekarzy sukcesem był już sam fakt, że udało im się uratować życie Katie. Gdy jednak modelka odzyskała przytomność i w wyniku zaniedbania pielęgniarek zobaczyła, jak wygląda jej twarz, błagała swoją matkę i lekarzy, aby ją zabili. Jak wspomina, to właśnie mama i siostra okazały się dla niej wtedy największym wsparciem. Dzięki nim postanowiła walczyć. Aby zacząć kurację, lekarze musieli na dziesięć dni wprowadzić Katie w stan śpiączki farmakologicznej. W innym przypadku Piper nie wytrzymałaby bólu, jaki łączy się z poparzeniami trzeciego stopnia. Przez ten czas lekarze usunęli jej stopioną przez kwas skórę i zastąpili ją substytutem, będącym bazą dla kolejnych przeszczepów z innych partii ciała (głównie pleców i pośladków).

– Kiedy mnie wreszcie wybudzono, nie mogłam niczego zobaczyć. Byłam ślepa i przerażona! – wspominała lata temu w rozmowie z „Party” Brytyjka.

W wyniku wypadku prezenterka straciła jedno oko. Drugie na szczęście udało się uratować. Przez 23 godziny na dobę modelka musiała nosić specjalną maskę, która nawilżała przeszczepioną skórę i spłycała blizny po kolejnych operacjach – a tych przeszła niezliczoną ilość. Lekarze musieli odtworzyć jej uszy, nos, policzki i powieki. „Po setnej operacji przestałam już je liczyć”, podsumowuje Katie, która przez kilka miesięcy nie była w stanie samodzielnie jeść ani pić. Karmiono ją wtedy przez podłączoną do żołądka rurkę, a później za pomocą kroplówek. Choć każdy ruch sprawiał potworny ból, modelka małymi kroczkami wracała do zdrowia. Także – a może raczej przede wszystkim – psychicznego.

Insatgram Katie Piper

Książka jak terapia

Po kilkuletniej psychoterapii, Piper nie miała oporów, aby pokazywać się publicznie i otwarcie mówić o tym, co się wydarzyło dwanaście lat temu. Wystąpiła m.in. w filmie „Katie: My Beautiful Face”, dokumentującym jej historię oraz w czteroodcinkowym programie o operacjach plastycznych „Odzyskać twarz – odzyskać życie”. Jest także autorką wstrząsającej autobiograficznej książki „Piękność”.

– Psychologowie doradzili, abym w ramach terapii spisywała codziennie swoje uczucia. Tak zaczęłam prowadzić dziennik. Potem stał się on dla mnie pomocą przy tworzeniu książki. Pamiętam, jakie to było wspaniałe uczucie, spojrzeć na napisaną książkę i zamknąć ją. To było jak zamknięcie złego rozdziału w moim życiu... – wyznaje w rozmowie z „Party” Katie.

„Piękność” stała się bestsellerem, a modelka poszła za ciosem i założyła fundację pomagającą ofiarom oparzeń. Organizuje też spotkania specjalistów pomagających ofiarom przemocy. W prowadzoną przez nią działalność zaangażował się m.in. Simon Cowell, słynny juror brytyjskiej wersji programu „Mam talent!”. „Ze swojej historii wyciągnęłam jeden wniosek. Złu trzeba zapobiegać, a nie leczyć jego skutki”, twierdzi.

EastNews

Na końcu świata

Oczywiście wypadek Katie zostawił w jej psychice trwałe ślady. Od chwili napaści modelka panicznie boi się tego, co gorące – nie pije ciepłej herbaty, pozbyła się z domu wszystkich świec. Ma też kłopoty z przełykaniem: je tylko miękkie produkty. Stara się jednak żyć tak jak inni. Ba! Choć jeszcze kilka lat temu zarzekała się, że trudno jej będzie zaufać jakiemuś mężczyźnie, dziś jest szczęśliwą mężatką (w 2014 roku poślubiła Richarda Jamesa Suttona) i matką dwóch córek.

Insatgram Katie Piper

Jest bardzo aktywna na swoim Instagramie, gdzie śledzi ją niemal milion fanów! Zobaczcie jej ostatnie zdjęcia.

Insatgram Katie Piper