Historię Katie Piper zna cały świat. Brytyjska modelka w 2008 roku została oblana kwasem, ale na szczęście udało się jej przeżyć ten atak. Niestety, jej twarz uległa olbrzymiej deformacji. Katie nie poddała się i przeszła ponad 100 operacji plastycznych, aby choć w części odzyskać dawny wygląd.

Gwiazda szybko wróciła do pracy i mimo wyraźnych blizn, na nowo zaczęła cieszyć się życiem i udowodniła, że można pokonać nawet największe przeciwności losu. Katie od dwóch lat jest w szczęśliwym związku, a kilka miesięcy temu poinformowała, że spodziewa się dziecka. Piper urodziła 10 dni temu, a córkę postanowiła pokazać światu w brytyjskim "Hello Magazine". Na fotografii modelka promienieje szczęściem, a w wywiadzie z magazynem podkreśla, że dziecko to prawdziwe błogosławieństwo.



Znajomi powtarzali mi, że miłość do dziecka, jest jak żadna inna. Teraz to rozumiem. Mała jest skarbem i czuję się niesamowicie błogosławiona, że ją mam. Jest całym naszym światem - wyznała podekscytowana.

Tak prezentuje się Katie z córką. Gratulujemy!

