W tym roku magazyn "Party" obchodzi okrągłą rocznicę. To już 10 lat! Chcemy, żebyście Wy - nasi czytelnicy - świętowali razem z nami. Z tej okazji mamy dla Was specjalny konkurs urodzinowy! Weź w nim udział i wygraj zapach NOU Secret Blanc.

Na 10. urodzinach magazynu "Party" nie mogło zabraknąć osób, bez których magazyn nie miałby sensu - polskich gwiazd. Aktorzy i aktorki, piosenkarze i piosenkarki, influencerzy...

Magazynu "Party" nie byłoby jednak także bez Was - naszych czytelników. Właśnie dlatego chcemy zaprosić Was do świętowania. Mamy dla Was atrakcyjne prezenty!

Weź udział w naszym konkursie i wygraj 1 z 36 butelek NOU Secret Blanc - owocowo-kwiatowy zapachu dla kobiet. To idealna propozycja na urodzinowe świętowanie - subtelne, delikatne i wyrafinowane!

Woda perfumowana NOU Secret Blanc w pierwszym momencie muska lekkością schłodzonej cytryny, białej herbaty, rabarbaru i ananasa, by po chwili unieść nas do ogrodu pełnego jaśminu, peonii i żurawiny. W ostatnich akordach opatula piżmem, paczulą i bobem tonka.

Chcesz wygrać flakon wody perfumowanej NOU Secret Blanc?

Opowiedz z nasze pytanie konkursowe: Jak powinny pachnieć urodzinowe perfumy?

Znamy już zwycięzców! Ze wszystkich waszych odpowiedzi konkursowych wybraliśmy te najlepsze.

Zapach NOU Secret Blanc otrzymują:

Ewelina B. Bielsko-Biała

Wojciech B. Jasło

Aleksandra Ch. Mielec

Sylwia C. Wojcieszów

Kinga Cz. Kraków

Mariola Dz. Góra Siewierska

Paulina F. Gostynin

Katarzyna G. Ruda Śląska

Magdalena G. Tomaszów Lubelski

Anna G. Rzeszów

Marta G. Kocmyrzów

Paulina G. Leszno

Judyta K. Rzeszów

Emilia K. Augustów

Joanna K. Bemowo Piskie

Iwona K. Jabłonowo Pomorskie

Halina K. Zielona Góra

Dorota K. Sarnaki

Izabela K. Góra

Dominika L. Alwernia

Ewa L. Poznań

Magdalena M. Pisarzowice

Agata M. Bogatynia

Joanna M. Włocławek

Ewa M. Człuchów

Ewa N. Biłgoraj

Angelika N. Piekary Śląskie

Katarzyna P. Kąty

Anna P. Międzyświeć

Wanda P. Barlinek

Bożena S. Siedlec

Iwon S. Brzyska Wola

Karolina Sz. Chodecz

Natalia Sz. Bytom

Martyna T. Książ Wielkopolski

Małgorzata Z. Łomianki

Gratulujemy!