To właśnie on bierze udział w debiutującym programie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", na czele z Małgorzata Rozenek-Majdan. Kim jest uczestnik pierwszego odcinka nowego show TVN-u? Co wiadomo na temat jego kariery oraz życia prywatnego? Tutaj znajdziesz wszystko, na jego temat.

Łukasz Orbitowski: wiek

Łukasz Orbitowski przyszedł na świat 26 października 1977 roku. Obecnie ma 47 lat. Pisarz urodził się w Krakowie. To właśnie tam studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, kończąc filozofię, która przydała mu się w dalszej pracy.

Łukasz Orbitowski Instagram @lukaszorbitowski

Kim jest Łukasz Orbitowski?

Łukasz Orbitowski z wykształcenia jest filozofem. Śmiało jednak, można go nazwać pisarzem, scenarzystą, a także publicystą. Pierwszą książkę wydał w 1999 roku. Specjalizuje się w tzw. powieściach grozy. Na swoim koncie ma m.in. zbiór opowiadań o tytule "Złe Wybrzeża", "Widma", "Horror show" czy "Tracę ciepło". Publikacje te przyniosły mu pokaźne grono odbiorców, którzy nie bez powodu nazywają go polskim Stephenem Kingiem. Co sądzi na ten temat sam zainteresowany? Odniósł się do tego porównania podczas wywiadu dla portalu Gildia.pl:

Mój prywatny stosunek do Kinga jest przedziwny, bo jest dla mnie średniej klasy pisarzem, który pisze książki dla młodzieży. Jednocześnie, on współtworzył moją wyobraźnię. Jak miałem dwanaście lat, zaczytywałem się w Miasteczku Salem, Lśnieniu, dlatego teraz też czytam każda nową książkę Kinga. (...) Jakby na to nie patrzeć, zerżnąłem od Kinga jego metodę: operowanie obyczajowym detalem. To jest pomysł Kinga i to mu zawdzięczam.

Pisarz nie stroni także od gatunku fantasy, a nawet powieści obyczajowych. Jego publikacje możemy zobaczyć w licznych magazynach, takich jak "Przekrój" oraz "Nowa Fantastyka", gdzie pisze felietony. Jego twórczość została doceniona przez nominacje do Nagrody Literackiej Nike, a także Nagrody Literackiej Gdynia.

Łukasz Orbitowski: życie prywatne

Łukasz Orbitowski jest w związku z Klaudią Młynarską, która posiada, syna z poprzedniego związku - 14-letniego Alana. Pisarz także posiada syna z poprzedniego związku - 16-letniego Juliana. Łukasz Orbitowski sprytnie łączy życie zawodowe z prywatnym. Ten wspólnie ze swoją ukochaną prowadził niegdyś podcast o nazwie "Kawał kina". Stworzyli także audio serial "Recepcja".

Łukasz Orbitowski: poezja dla więźniów

W medialnym świecie o pisarzu zrobiło się głośno w 2023 roku. To właśnie wtedy Łukaszu Orbitowski zorganizował głośną akcję w zakładzie karnym w swoim mieście - Krakowie. Ten organizuje spotkania z osadzonymi więźniami, podczas których czytają oraz interpretują wiersze. Więcej na ten temat opowiedział w wywiadzie, którego udzielił dla Dzień dobry TVN:

W tym momencie ta praca jest jedną z najważniejszych rzeczy, które robię. Daję tym ludziom coś, czego im nie da nikt inny, czyli możliwość i chwilę na przebywanie w innym świecie. Literatura odrywa ich trochę od życia w zakładzie karnym, które raczej nie jest usłane różami. Jeden z więźniów powiedział mi: Łukasz, dziękuję ci, że do nas przychodzisz, bo przez tę godzinę możemy mówić zdaniami złożonymi. Ta rzeczywistość jest bardzo przyziemna, a osadzeni, grupa męska, to są osoby trzymające gardę. Jeden przed drugim nie okaże słabości. W więzieniu się nie ma przyjaciół, tak mi mówią. Możesz mieć kolegów, znajomych, towarzyszy niedoli, ale nie przyjaciół.

Łukasz Orbitowski: Małgorzata Rozenek-Majdan i "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz"

Znacznie większa publiczność może poznać Łukasza Orbitowskiego w programie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", gdzie wystąpił w pierwszym odcinku show Małgorzaty Rozenek-Majdan emitowanym w stacji TVN 16 kwietnia 2024 r., o godz. 21:35.

Format Małgorzaty Rozenek-Majdan polega na tym, że gwiazda rywalizuje w sześciu kategoriach z sześcioma mężczyznami. Zadania, które ma do wykonania, stanowią dla niej wyjście ze strefy komfortu i przekraczanie własnych granic w różnych dziedzinach. Rywalami Małgorzaty Rozenek poza Łukaszem Orbitowskim będą także Łukasz Kadziewicz, Kajetan Kajetanowicz, Piotr Głowacki, Jakub Nowaczkiewicz czy Wojtek Łozowski.

Pierwszy odcinek jednak należał do Łukasza Orbitowskiego, z którym gwiazda zmierzyła się w konkurencji, polegającej na kąpieli w lodowatej wodzie.