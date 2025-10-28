Zillmann tłumaczy się z pocałunku z Lesar w "TzG". "Pary wchodziły w sytuacje bardziej intymne"
Rumba i pocałunki podczas występu Katarzyny Zillmann i Janji Lesar w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" wywołały niemałe poruszenie w mediach. Uczestniczka wyjaśnia: "Tak poczułyśmy i tak ta choreografia się poprowadziła i nie było to wulgarne".
Tak Katarzyna Zillmann i Janja Lesar komentują zamieszanie wokół pocałunków w "Tańcu z Gwiazdami". Zobaczcie naszą nową rozmowę z uczestniczkami 17. edycji tancecznego show.
Katarzyna Zillmann o pocałunku w "Tańcu z Gwiazdami"
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zatańczyły ognistą rumbe, a podczas tańca oddawały się pocałunkom. Ten widok podzielił internautów. Chociaż jurorzy mocno docenili emocjonalność włożoną w występ i nagrodzili panie "czterema dziesiątkami", widzowie nie byli tak oczarowani. Niektórzy uważali, że pocałunki w choreografii nie były konieczne: "Faworyzacja... Ten występ był niesmaczny. Pocałunki nie były potrzebne". "Bardzo lubię Kasie, ale to była przesada. te pocałunki są przesadą, tym bardziej, że jedna z nich ma partnerkę, to wszystko było bardzo niesmaczne".
W rozmowie z Party.pl, Janja Lesar skomentowała pocałunki podczas występu:
Każdy taniec opowiada jakąś historię kobiecą, jak energetycznie można przepływać z drugą osobą tej samej płci. Dostałyśmy rumbę i miałyśmy taką potrzebę.
Z kolei Katarzyna Zillmann dodała:
To jest nic wielkiego. Wiele razy tutaj pary wchodziły w jakieś sytuacje bardziej i mniej intymne a u nas tak poczułyśmy i tak ta choreografia się poprowadziła i nie było to wulgarne. Ja się cieszę, że mogę tu odkrywać różne sfery swojej osobowości, aktorstwa, wyrażania osobowości. Ja tutaj naprawdę czuję się zupełnie jako nowa osoba
Całą rozmowę z Katarzyną Zillmann i Janją Lesar znajdziecie w wideo powyżej.
