Katarzyna Zillmann w rozmowie z Party.pl zdradziła, jakie ma plany po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami" i zakończeniu przygody w tanecznym show. Przed kamerą wspomniała również o Wiktorii Gorodeckiej, z którą rywalizowała w programie i która znalazła się w finałowej trójce.

Katarzyna Zillmann szczerze o Wiktorii Gorodeckiej

Katarzyna Zillmann była jedną z uczestniczek jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" i razem z Janją Lesar stworzyła parę jednopłciową. Wioślarka i jej taneczna partnerka zachwycały na parkiecie, a jurorzy wysoko oceniali ich występy. Z pewnością mnóstwo widzów miało nadzieję, że to właśnie one znajdą się w finałowej trójce i zawalczą o Kryształową Kulę. Niestety, w minioną niedzielę, decyzją jurorów Katarzyna Zillmann i Janja Lesar musiały pożegnać się z programem. Zillmann nie ukrywała emocji po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami", a tuż po ogłoszeniu werdyktu wioślarka przed kamerą Party.pl wspomniała o Wiktorii Gorodeckiej, z którą przegrała walkę o wejście do finału.

Wiktoria jest cudowną osobą, cudowną tancerką i to byłoby dziwne jakbym faktycznie miała z nią w technicznych aspektach rywalizować. wyznała w rozmowie z reporterem Party.pl.

A jakie plany po zakończeniu przygody z "Tańcem z Gwiazdami" ma Katarzyna Zillmann? Czy myślała już, co będzie robić po programie? Zobaczcie nasz materiał wideo!

Zobacz także: Kaczorowska i Rogacewicz pojawią się w finale "TzG"? Produkcja wydała komunikat ws. ostatniego odcinka