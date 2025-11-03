Tomasz Wygoda w rozmowie z Party.pl podsumował wydarzenia z ćwierćfinałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" i podsumował odpadnięcie Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina. Co powiedział juror?

Tomasz Wygoda komentuje odpadnięcie Bursztynowicz z "Tańca z Gwiazdami"

Wielki finał jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zbliża się naprawdę wielkimi krokami. W programie zostało już tylko pięć par, a w ćwierćfinale odpadli ulubieńcy widzów. Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" pojawiła się fala komentarzy, a internauci zaczęli porównywać Bursztynowicz do Kaczorowskiej, która razem z Marcinem Rogacewiczem odpadła tydzień wcześniej.

A jak werdykt w ćwierćfinałowym odcinku komentuje Tomasz Wygoda? Juror w rozmowie z reporterem Party.pl powiedział wprost:

Mamy kolejny etap, werdykt. Szkoda, że Basia odpadła, ale wydaje mi się, że już inaczej być nie mogło. (...) Ktoś musiał odpaść, jest dzisiaj kolei na Basię no ale jaka mogłaby być inna osoba która odpadła i nie krzyczelibyśmy, że jest niesprawiedliwość podsumował juror ''Tańca z Gwiazdami''.

Bursztynowicz i Kassin zapowiadają powrót na parkiet "Tańca z Gwiazdami"

Głos w sprawie werdyktu w "Tańcu z Gwiazdami" zabrali również sami zainteresowani. Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin w rozmowie z Pomponikiem zdradzili, co czują po odpadnięciu z show Polsatu.

Kiedyś to musiało nastąpić i no i nastąpiło. Ja byłam przygotowana wyznała Barbara Bursztynowicz.

Taneczny partner aktorki dodał, że naprawdę szybko wrócą do "Tańca z Gwiazdami". '(...)Jesteśmy niezwykle wdzięczni za ten czas, który udało nam się być tutaj w programie. W finale wracamy, więc nie będzie nas tylko w jednym odcinku. Co tu rozpaczać, cieszyć się trzeba" wyznał Michał Kassin.

Zobaczcie naszą rozmowę z Tomaszem Wygodą i sprawdźcie, co jeszcze powiedział nam juror.

