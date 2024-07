Monika Goździalska znana z programu "The Real Housewives. Żony Warszawy", słynie z ciętych ripost i ostrego języka. Celebrytka od lutego jest jedną z prowadzących w "Kanale Zero". W rozmowie z nami opowiedziała m.in. jak radzi sobie z hejtem.

Reklama

Monika Goździalska szokuje wyznaniem. "Miałam starego dziada (...) dzieci mi zabrał mąż"

Monika Goździalska od lat związana jest z polskim show-biznesem. Celebrytka brała udział m.in. w 3. edycji "Big Brothera" oraz 1. edycji "MasterChefa". Po tym jak dołączyła do show Polsatu "The Real Housewives. Żony Warszawy" jej kariera nabrała rozpędu, a od lutego 44-latka związana jest z "Kanałem Zero" i tym sposobem musi dzielić życie między Polską a Hiszpanią.

Monika Goździalska w rozmowie z nami przyznała, że po jej pojawieniu się w projekcie Krzysztofa Stanowskiego spadła na nią fala hejtu i czytała na swój temat przeróżne komentarze, również te krytyczne i niezwiązane z rzeczywistością:

Wychodzi na to, że miałam starego dziada(...) dzieci mi zabrał mąż. Mąż mnie utrzymuje, bo się z nim rozwiodłam, więc za jego alimenty żyję - cytowała 44-latka niektóre komentarze, z którymi przyszło się jej zmierzyć.

A co jeszcze Goździalska powiedziała w rozmowie z nami? Jak dziś reaguje na hejt? Przekonajcie się sami!

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Rozenek zadała osobiste pytanie Justynie Steczkowskiej. Piosenkarka: "To jest pytanie do ciebie"

Zobacz także