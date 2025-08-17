Mikołaj Bagiński znany w sieci jako Bagi jest twórcą popularnej grupy influencerów znanych w sieci jako DRE$$CODE. To jednak nie jest jego jedyny projekt. Bagi już od nastoletnich lat miał smykałkę do biznesów. Zaczynał jako twórca sklepu internetowego, gdzie sprzedawał markowe ubrania, jest właścicielem marki Leeves, a także współtwórcą aplikacji Dropsy, łączącej społeczność skupioną wokół streetwearu, mody i rozrywki. Już od września spróbuje swoich sił w obcym dla niego środowisku, czyli telewizji i programie na żywo. Nie ukrywa, że ma obawy.



Bagi o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Wśród uczestników 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" to właśnie Mikołaj Bagiński jest reprezentantem świata influencerów. W ubiegłym sezonie Marii Jeleniewskiej udało się sięgnąć po "kryształową kulę". Czy Bagi powtórzy jej sukces? Influencer będzie szkolił się pod czujnym okiem Magdaleny Tarnowskiej, a pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się już 14 września. Jakie emocje towarzyszą Bagiemu w związku z udziałem w najpopularniejszym programie rozrywkowym w Polsce?

Mam obawy, na razie się stresuję tymi rzeczami tutaj (...). To jest dla mnie nowy świat.

Bagi jest gotowy na ciężkie treningi do "Tańca z Gwiazdami":

Jestem zdyscyplinowanym i pracowitym gościem i liczę na to, że to mi pozwoli jakoś tak przejść przez to. Jestem przekonany, że będzie bardzo ciężko ale fajnie.

Nie ukrywa jednak tego, z czym wiążą się jego największe obawy. Zobaczcie nasz wywiad z Mikołajem Bagińskim.

