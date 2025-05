Wersow jest jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiego YouTube’a, ale i mamą. Ostatnio influencerka otwarcie podzieliła się swoimi odczuciami na temat macierzyństwa. W 2023 roku 28-latka powitała na świecie córeczkę Maję, co było spełnieniem jej najskrytszych marzeń. Teraz przed naszymi kamerami opowiedziała, jaką jest mamą.

Wersow o tym, jaką jest mamą

Wersow to jedna z najpopularniejszych polskich youtuberek i influencerek, znana z energii, pozytywnego podejścia do życia i kreatywności. Zyskała ogromną rzeszę fanów dzięki swoim vlogom, wyzwaniom i współpracom z innymi twórcami. Jej partner, Friz, to również gwiazda YouTube’a i lider popularnej grupy Ekipa. Oboje tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego YouTube’a, a ich związek budzi sympatię wielu fanów. W 2024 roku na świat przyszła ich córeczka, Maja. Maleństwo jest ogromną radością dla rodziców i fanów, którzy z entuzjazmem śledzą ich życie rodzinne. Wersow i Friz często dzielą się pięknymi chwilami z Mają, pokazując, jak ważna jest dla nich rodzina i jak cenią sobie te wyjątkowe momenty. Ostatnio influencerka pojawiła się na wydarzeniu SeeBlogers, na którym w rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl zdradziła, jaką tak naprawdę jest mamą.

Wydaje mi się, że bardzo fajną. Ja zawsze marzyłam o tej roli mamy, więc uważam, że jestem dobrą mamą i to też nieustanie dostarcza mi satysfakcji, tego ciepła, dobra, które dostarcz mi moja córka i fajne jest to, że mogę się spełniać w tej roli mamy powiedziała Wersow.

Jaka tak naprawdę jest Wersow w domowym zaciszu? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by się tego dowiedzieć.

