Viki Gabor dopiero co skończyła 18 lat, jednak na rodzimej scenie muzycznej bryluje już od dawna. Jak niedawno zapowiedziała, ma w planach jeszcze bardziej rozwinąć swoją karierę i niewątpliwie pomoże jej w tym współpraca z innymi twórcami. Już jakiś czas temu Viki połączyła siły ze znanym raperem - Malikiem Montaną. Opowiedziała nam więcej na ten temat.

W tym roku Viki Gabor postanowiła wprowadzić powiew świeżości w swojej karierze i pójść nieco inną muzyczną stroną. W tym celu nawiązała współpracę z Malikiem Montaną, który wypuścił takie hity, jak: "Jetlag", "Dior" czy "Rundki". Decyzja młodej artystki o połączeniu sił z raperem odbiła się szerokim echem w mediach.

W rozmowie z naszym reporterem 18-latka opowiedziała nieco więcej na ten temat, przyznając, że Malik Montana zrobił na niej duże wrażenie. Zdradziła również, że ich współpraca wyszła zupełnym przypadkiem.