Viki Gabor, a właściwie Wiktoria Gabor, to młoda i utalentowana polska piosenkarka, która zyskała ogólnokrajową rozpoznawalność po udziale w programie The Voice Kids. Jej kariera nabrała tempa, gdy w 2019 roku wygrała 17. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci z utworem "Superhero". Urodzona w 2007 roku w Niemczech, wychowywała się w Polsce w rodzinie romskiego pochodzenia, co miało wpływ na jej muzyczne inspiracje. Mimo młodego wieku może pochwalić się dojrzałym głosem, sceniczną charyzmą i imponującą listą muzycznych sukcesów.

Viki Gabor w szczerym wyznaniu: "Dziwnie działaliśmy"

Viki Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, niedawo ogłosiła zakończenie współpracy z wytwórnią Sony Music Poland, z którą wydała dwa albumy: "ID" i "Terminal 3". Decyzja ta oznacza kolejny etap w jej dynamicznie rozwijającej się karierze. Wcześniej artystka była związana z Universal Music Polska, gdzie zadebiutowała albumem "Getaway (Into My Imagination)", zawierającym takie hity jak "Superhero" czy "Ramię w ramię". W wywiadach podkreślała, że w Sony Music miała większą swobodę twórczą i mogła uczestniczyć w procesie tworzenia muzyki oraz decydować o swoim wizerunku.

W rozmowie z naszym reporterem Viki zdradziła, dlaczego czuje się "wolna muzycznie". Czy kiedykolwiek piosenkarka czuła, że ktoś próbuje jej narzucać coś innego, niż ona oczekiwała od samej siebie względem muzycznym?

Na początku swojej drogi muzycznej troszeczkę dziwnie działaliśmy z tą muzą i niektóre rzeczy były mi wręcz narzucane. Musisz to zaśpiewać, musisz to robić (...). To nie było 100% Wiki, tylko 50% Wiki - wyjawiła Viki Gabor.

Co jeszcze zdradziła piosenkarka? Zobaczcie sami w powyższym wideo!

