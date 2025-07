Viki Gabor właśnie wkroczyła w dorosłość, a mimo młodego wieku już dziś może pochwalić się imponującą karierą i osiągnięciami, o których marzy wielu starszych artystów. Od momentu, gdy jako 12-latka podbiła serca Polaków i Europy na Eurowizji Junior, nie zwalnia tempa – wydaje kolejne single, występuje na prestiżowych wydarzeniach i konsekwentnie buduje swoją markę. W naturalny sposób pojawiają się więc pytania o jej status majątkowy, szczególnie teraz, gdy osiągnęła pełnoletność. Czy osiemnastka oznacza także pierwszy milion na koncie? Zobaczcie, co powiedziała sama Viki.

Viki Gabor ma dopiero 18 lat, a już zarabia miliony?

Viki Gabor, jedna z najbardziej rozpoznawalnych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej, niedawno skończyła 18 lat, co stanowi symboliczny moment w jej karierze i życiu osobistym. Popularność zdobyła błyskawicznie dzięki udziałowi w "The Voice Kids". Viki mimo młodego wieku, zbudowała już solidne fundamenty swojej kariery – nagrała dwa albumy studyjne, współpracowała z wieloma znanymi artystami i wielokrotnie gościła na największych festiwalach muzycznych w kraju. Wyraźnie widać, że Viki nie zatrzymuje się na sukcesach z dzieciństwa, lecz konsekwentnie pracuje na pozycję dojrzałej i niezależnej artystki w świecie muzyki pop. Nie da się ukryć, że dzięki swojej twórczości na pewno sporo zarobiła, a dziennikarz Party.pl postanowił zapytać o to, czy w wiek 18-lat weszła już jako milionerka.

Nie odpowiadam na takie pytania. Ja wiem swoje i nie jestem typem osoby, która lubi się chwalić, tym bardziej o pieniądzach. Zawsze mówię, że pieniądze lubią swoją ciszę więc. Mogę się tylko uśmiechnąć do was powiedziała Viki Gabor.

Kto zarządza finansami Viki Gabor? Ona sama czy rodzice? Czy zmieniło się coś w tym temacie, gdy została pełnoletnia? Na te i inne pytania odpowiedziała przed kamerą.

