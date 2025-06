Michał Kassin przed ubiegłą edycją "Tańca z Gwiazdami" przyznał, że produkcja nie zaprosiła go do udziału. Jak będzie tym razem? Czy tancerz podpisał już umowę?

Jesienią 2025 roku na antenę Polsatu powróci „Taniec z Gwiazdami” z jubileuszową, 17. edycją. Wśród uczestników znajdą się znane i zaskakujące nazwiska, takie jak Ewa Minge. W kuluarach zaczęło mówić się również o udziale Lanberry, Sebastiana Fabijańskiego oraz Olka Sikory. Wiadomym jest również, że na parkiet powrócą tancerze, którzy mieli przerwę od programu, między innymi Sara Janicka i Kamil Kuroczko. Pozostaje jedno pytanie - czy Michał Kassin, który nigdy nie krył, że pragnie wrócić do 'Tańca z Gwiazdami", otrzymał zaproszenie od produkcji? Wiemy!

Tego sam jeszcze nie wiem. przyznam szczerze, że czekam(...) Niektórzy mają już umowy podpisane, no ja czekam. Nie ukrywam, że bardzo bym chciał, ale zrobiłem wszystko, co się dało(...) Głową muru nie przebiję, więc może trzeba jakiś apel zrobić - Michał Kassin do Tańca z Gwiazdami.

- przyznał.