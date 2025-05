Choć ich występy w „Tańcu z Gwiazdami” zachwycały zarówno jurorów, jak i widzów, ostatecznie to nie Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska sięgnęli po Kryształową Kulę. W wielkim finale, który odbył się 11 maja, zwyciężyli Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Para podbiła serca publiczności i zdobyła najwyższe noty za freestyle, zostawiając konkurencję w tyle.

Tomasz Wygoda wyjawił o drugim miejscu Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza

Dla wielu osób po finale 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" ogromnym zaskoczeniem było to, że Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz nie zdobyli "Kryształowej Kuli". W mediach aż zawrzało, że to właśnie ta para powinna zająć pierwsze miejsce. Juror Tomasz Wygoda w rozmowie z naszym reporterem postanowił skomentować drugie miejsce Filipa i Agnieszki. Co zawiodło u Agnieszki i Filipa?

Nic nie zawiodło! Chodzi o to, że było kilka bardzo dobrych par w tej edycji - wyjawił Tomasz Wygoda.

Dzisiaj bardzo proszę... bo widzieliście, że my mieliśmy ogromny problem z tym, jak rozróżnić szczególnie te dwie pary Filipa i Agnieszkę i Marysię z Jackiem. Myśmy dali ex aequo. To wyście zadecydowali. Jesteście wierni. Macie możliwość wypowiadania się idźcie i tak wiernie głosujcie za tydzień, za trzy tygodnie. Tylko mądrze... mądrze. Na mądrych ludzi i dobrych ludzi - zachęcił do głosowania w wyborach prezydenckich, które odbędą się już niebawem Tomasz Wygoda.

Co jeszcze zdradził nam juror "Tańca z Gwiazdami"? Zobaczcie sami!

