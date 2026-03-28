Tomasz Wygoda ma apel do widzów "Tańca z Gwiazdami". "Nie wiem, jak mam Państwa zmobilizować"
Tomasz Wygoda, juror "Tańca z Gwiazdami" znalazł się w centrum uwagi po tym, jak zaczął wygłaszać w programie coraz odważniejsze tezy. Jego komentarze po tańcu Kamila Nożyńskiego i metafory o "wodzie nie trafiły do widzów. Teraz Tomasz Wygoda apeluje...
Tomasz Wygoda, jest jurorem w programie "Taniec z Gwiazdami" już od pięciu edycji. Tancerz i choreograf błyskawicznie podbił serca widzów tanecznego show, a jego opinie na temat uczestników programu zawsze są wyważone i sprawiedliwe. Do tej pory juror budził najmniejsze kontrowersje, ale ostatnio to się zmieniło. Teraz poruszył też inny temat i ma apel do widzów.
Tomasz Wygoda w "Tańcu z Gwiazdami" budzi skrajne emocje
W ostatnim czasie to nie Iwona Pavlović jest na językach wszystkich, ale szególnie głośno zrobiło się wokół Tomasza Wygody. Jego refleksje po jednym z tańców przebiły się do dyskusji w mediach społecznościowych i sprawiły, że to juror stał się głównym tematem rozmów. Juror nawiązał do motywu wody i mówił o tym, że w prezentacji zabrakło "pary wodnej", a później rozwijał myśl metaforą o tym, że "jesteśmy ludźmi i jest w nas żywa woda".
Nie do wszystkich fanów programu trafiają te artystyczne metafory, a w sieci dominują skrajne opinie na temat tez wygłaszanych przez jurora.
Tomasz Wygoda chce więcej followersów!
Tomasz Wygoda w rozmowie z reporterką Party.pl poruszył zaskakujący temat i przyznał, że chciałby mieć więcej obserwatorów na Instagramie. Juror podkreśla, że "nagie myśli nie sprzedają się tak dobrze, jak nagie ciała":
Nie wiem, jak mam Państwa zmobilizować, żebyście obserwowali mój Instagram, bo nic innego nie mam... Nie wiem dlaczego moje nagie myśli nie sprzedają się tak dobrze, jak nagie ciała.
Co więcej, Tomasz Wygoda podkreślił, że jest sposób na szybkie zdobycie fallowersów, ale on mimo wszystko ma nadzieję, że przyciągnie obserwatorów w inny sposób:
Z jednej strony to jest bardzo prosta sprawa, bo ja mogę sobie zrobić zdjęcie z kimś, kto ma bardzo dużo fallowersów i potem sobie zrobię z kolejną osobą, i z kolejną. Wtedy jak stoję ze znanymi osobami, to i ja się zaczynam robić znany. (..) Liczę na to, że Państwo moje nagie myśli pokochają bardziej niż nagie ciała.
