Tomasz Wygoda, jest jurorem w programie "Taniec z Gwiazdami" już od pięciu edycji. Tancerz i choreograf błyskawicznie podbił serca widzów tanecznego show, a jego opinie na temat uczestników programu zawsze są wyważone i sprawiedliwe. Do tej pory juror budził najmniejsze kontrowersje, ale ostatnio to się zmieniło. Teraz poruszył też inny temat i ma apel do widzów.

Tomasz Wygoda w "Tańcu z Gwiazdami" budzi skrajne emocje

W ostatnim czasie to nie Iwona Pavlović jest na językach wszystkich, ale szególnie głośno zrobiło się wokół Tomasza Wygody. Jego refleksje po jednym z tańców przebiły się do dyskusji w mediach społecznościowych i sprawiły, że to juror stał się głównym tematem rozmów. Juror nawiązał do motywu wody i mówił o tym, że w prezentacji zabrakło "pary wodnej", a później rozwijał myśl metaforą o tym, że "jesteśmy ludźmi i jest w nas żywa woda".

Nie do wszystkich fanów programu trafiają te artystyczne metafory, a w sieci dominują skrajne opinie na temat tez wygłaszanych przez jurora.

Tomasz Wygoda chce więcej followersów!

Tomasz Wygoda w rozmowie z reporterką Party.pl poruszył zaskakujący temat i przyznał, że chciałby mieć więcej obserwatorów na Instagramie. Juror podkreśla, że "nagie myśli nie sprzedają się tak dobrze, jak nagie ciała":

Nie wiem, jak mam Państwa zmobilizować, żebyście obserwowali mój Instagram, bo nic innego nie mam... Nie wiem dlaczego moje nagie myśli nie sprzedają się tak dobrze, jak nagie ciała. - powiedziała wprost Tomasz Wygoda

Co więcej, Tomasz Wygoda podkreślił, że jest sposób na szybkie zdobycie fallowersów, ale on mimo wszystko ma nadzieję, że przyciągnie obserwatorów w inny sposób:

Z jednej strony to jest bardzo prosta sprawa, bo ja mogę sobie zrobić zdjęcie z kimś, kto ma bardzo dużo fallowersów i potem sobie zrobię z kolejną osobą, i z kolejną. Wtedy jak stoję ze znanymi osobami, to i ja się zaczynam robić znany. (..) Liczę na to, że Państwo moje nagie myśli pokochają bardziej niż nagie ciała. - dodał juror.

