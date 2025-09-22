Tomasz Wygoda komentuje żal Ewy Minge i oskarżenia kierowane do Rafała Maseraka
Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" przyniósł pierwsze pożegnanie. Z odcinka odpadła para numer 6 Ewa Minge i Michał Bartkiewicz, co wzbudziło wiele sprzecznych emocji. Co na to wszystko Tomasz Wygoda? Jasno i wyraźnie skomentował sprawę.
Drugi odcinek 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” przyniósł widzom ogromne emocje. Po raz pierwszy w tym sezonie doszło do eliminacji i to właśnie wtedy okazało się, że z programem żegna się Ewa Minge wraz ze swoim partnerem, Michałem Bartkiewiczem.
Tomasz Wygoda o reakcji Ewy Minge
Decyzja jurorów i widzów była zaskoczeniem dla wielu fanów, którzy kibicowali projektantce mody. Minge nie kryła wzruszenia – na jej twarzy widać było smutek. Nie kryła również żalu, który zauważalny był w słowach skierowanych do jednego z członków jury.
Rafał, dziękuję ci, że nas na koniec ośmieszyłeś, robiąc tę samą figurę, którą my wykonaliśmy w poprzednim odcinku
Otóż ostatnią figurą w naszym tańcu, który został tak bardzo nisko oceniony, było postawienie mnie prawie na głowie. Stałam w taki sposób i Rafał wyszedł z Iwoną Pavlović odtańczyli taniec i powiedział, że w tańcu liczą się kroki, a nie stanie na głowie. I zrobił tę samą figurę, którą zrobiłam ja. Nie jest to ośmieszenie?
Komentarz Tomasza Wygody ws. Ewy Minge
Juror i choreograf Tomasz Wygoda nie przeszedł obok tej sytuacji obojętnie. W rozmowie z naszym reporterem odniósł się do emocji Minge i podkreślił, jak trudny jest moment pierwszych eliminacji.
Byłem tam. Widziałem, jak to się rodziło na żywo. Nie było na pewno intencją ani Iwony, ani Rafała... są to zbyt profesjonale osoby
Życie biegnie dalej. Nie róbmy większego dramatu, niż jest na bieżąco w życiu. Dziękujemy Ewie bardzo za to, że była z nami i pięknie się zaprezentowała
Co jeszcze w tym temacie powiedział Wygoda? Koniecznie zobaczcie w naszym wideo.
