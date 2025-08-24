W najnowszej odsłonie "Tańca z gwiazdami" pojawiła się prawdziwa śmietanka polskiego show-biznesu. W gronie uczestników znaleźli się między innymi Tomasz Karolak, Maurycy Popiel, Lanberry, Aleksander Sikora czy Maja Bohosiewicz. Zapowiadają się zatem naprawdę ogromne emocje! A komu będzie kibicować Julia Żugaj, która sama ma za sobą przygodę w tanecznym programie Polsatu? Zapytaliśmy ją o to wprost.

Komu Julia Żugaj będzie kibicować w "Tańcu z gwiazdami"?

Z Julią Żugaj mieliśmy okazję porozmawiać podczas festiwalu "Top of the Top w Sopocie". To właśnie wtedy nasza reporterka podpytała influencerkę o nową edycję "Tańca z gwiazdami".

W ogóle super jest ta edycja moim zdaniem - wyznała przed naszą kamerą Julia Żugaj

Komu zatem będzie kibicować? Wszystkiego dowiecie się, oglądając nasze wideo powyżej!

