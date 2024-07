Ewelina Lisowska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o sobie i ujawniła, czy ma przyjaciół w show- biznesie. Jak wygląda jej życie prywatne? Artystka uchyliła rąbka tajemnicy przed naszą kamerą i zdecydowała się na szczere wyznanie.

Ewelina Lisowska szczerze o swoim życiu prywatnym

Ewelina Lisowska należy do grona gwiazd, których kariera rozpoczęła się od udziału w programie "X Factor". Początkująca wokalistka zachwyciła swoim głosem w drugiej edycji talent-show TVN i dotarła do półfinału. I chociaż Ewelina nie wygrała programu TVN to szybko zrobiło się o niej głośno, a jej hity podbijały listy przebojów. W ostatnich latach artystka rzadko pokazuje się na oficjalnych imprezach i mało opowiada o swoim życiu prywatnym. W rozmowie z reporterką Party.pl zrobiła jednak wyjątek i uchyliła rąbka tajemnicy! Czy Ewelina Lisowska ma przyjaciół z show-biznesu?

Nie, nie mam. Ja w ogóle teraz mieszkam w Bielsku-Białej i bardzo mnie to cieszy, że jestem odseparowana od tego świata medialnego wyznała gwiazda.

Co jeszcze powiedziała nam Ewelina Lisowska? Zobaczcie naszą rozmowę z artystką.

