Angelika Trochonowicz i Luka Trochonowicz spodziewają się drugiego dziecka. Niedawno zorganizowali bajkową imprezę, podczas której nie tylko ujawnili płeć dziecka, ale również sami dowiedzieli się czy spodziewają się synka czy córeczki. Mieliśmy okazję porozmawiać z Luką i zapytać go o emocje, które towarzyszyły mu tego dnia.

Luka o drugiej ciąży Andziaks

To piękny okres w życiu Andziaks i Luki. Szczęśliwego tatę mieliśmy okazję spotkać przy okazji pokazu L’Oréal Paris. Luka pojawił się na wybiegu z mamą, a tuż po imprezie, podpytaliśmy go o emocje, które towarzyszą mu przy okazji oczekiwania na narodziny drugiego dziecka.

Na początku jak tak sobie mówiliśmy, że jakby była dziewczyna to mamy powtórkę, wiemy czego się spodziewać, natomiast jak jest syn... Nie spodziewaliśmy się, każdy nas pyta, czy faktycznie nie wiedzieliśmy, no nie, nie wiedzieliśmy.

Luka nie potrafił ukryć emocji przed kamerami, a gdy usłyszał pytanie o ciążę Andziaks dodał:

Mam ciarki, jak teraz mówisz

Niesamowite jest patrzeć na jego szczęście, koniecznie zobaczcie naszą nową rozmowę z Luką.

