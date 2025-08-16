Lanberry jest uczestniczką 17.edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Według doniesień ma stworzyć parę z Piotrem Musiałkowskim, chociaż te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez stację. Start show zaplanowany jest już na połowę września. Lanberry opowiedziała nam o towarzyszących jej emocjach.

Reklama

Lanberry o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Lanberry po udziale w "The Voice of Poland", gdzie pełniła rolę jurorki, zdecydowała się na kolejne telewizyjne wyzwanie. Tym razem nie związane będzie z jej talentem muzycznym. Lanberry bierze udział w jubileuszowej, bo już 30. polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Nie ukrywa, że ma nadzieję na to, że wiele nauczy się nie tylko w kwestii tańca ale również będzie mogła lepiej poznać swoje ciało. W wywiadzie z Party.pl, mówiąc o "Tańcu z Gwiazdami" przyznała wprost:

To zawsze było moje marzenie

Zobaczcie naszą rozmowę z piosenkarką.

Zobacz także: