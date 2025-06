Sławomir nagle zaczął mówić o swoim małżeństwie: "Dyskomfort, że jej nie ma obok mnie"

Sławomir i Kajra to jeden z najbarwniejszych duetów polskiej sceny muzycznej, który łączy w sobie humor, dystans do siebie i miłość do muzyki w stylu rock polo. Dzięki charakterystycznemu wizerunkowi, chwytliwym piosenkom i energii scenicznej, stali się fenomenem kulturowym i zdobyli ogromną popularność nie tylko wśród fanów muzyki rozrywkowej, ale także widzów telewizyjnych. Jak wygląda ich małżeństwo połączone ze współpracą zawodową?