Sidney Polak to znany polski wokalista, perkusista, autor tekstów, muzyk i kompozytor, a także producent muzyczny, który może poszczycić się pokaźnym dorobkiem artystycznym i sporym doświadczeniem scenicznym. Ostatnio miał okazję wypowiedzieć się na temat Roxie Węgiel, która szturmem podbiła polski show-biznes, stając się największą gwiazdą młodego pokolenia. Co Sidney Polak uważa o pogłosach dotyczących 20-latki w "The Voice of Poland"?

Sidney Polak nie widzi Roxie Węgiel jako jurorki w "The Voice of Poland"?

Jako 13-latka, Roksana Węgiel wzięła udział w "The Voice Kids". Zwyciężyła, a to otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery. Dziś regularnie koncertuje, a jej nazwisko stale króluje na świeczniku. Niedawno pojawiły się plotki, jakoby Roxie mogła zostać jurorką w "The Voice of Poland". Choć mogłoby to oznaczać, że jej kariera w wyjątkowy sposób zatoczyłaby koło, doniesienia wywołały mieszane odczucia wśród internautów.

Teraz o tę kwestią został zapytany przed naszą reporterkę Sidney Polak. Czy jego zdaniem zaledwie 20-letnia wokalistka powinna oceniać innych w popularnym show? Jak stwierdził, nie widzi do tego przeciwskazań, choć zwrócił uwagę na jedną rzecz.

Okej... Na pewno by jej to jeszcze bardziej nabiło popularność. Spoko, powodzenia

A czy sam Sidney Polak zgodziłby się przyjąć taką propozycję? Obejrzyj wideo i przekonaj się, co odpowiedział.

