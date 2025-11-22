Sara Janicka pojawi się w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Wyjawiła
Sara Janicka po raz kolejny zachwyciła widzów "Tańca z Gwiazdami", a w duecie z Maurycym Popielem wytańczyła drugie miejsce w jubileuszowej edycji show. Czy zobaczymy Sarę w kolejnej edycji show? Postanowiliśmy zapytać.
Sara Janicka ma za sobą niezwykle intensywny sezon. W jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" wraz z Maurycym Popielem zajęli drugie miejsce, zostawiając po sobie ogromne wrażenie na jurorach i telewidzach. Jej przygotowania do programu, emocje i ciężka praca sprawiły, że ostatnie miesiące były wypełnione po brzegi.
Sara Janicka o kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"
W rozmowie z naszym reporterem Maurycy i Sara wyjawili, jakie mają plany na najbliższy czas.
Odpocząć i wrócić do roboty
Choć udział w programie dał Sarze mnóstwo satysfakcji, nie ukrywa, że po tak intensywnym czasie niezwykle brakuje jej zwykłej codzienności.
Bardzo brakuje mi tego codziennego życia, więc wracam do niego trochę z utęsknieniem
Czy tancerka chciałaby zatańczyć w kolejnym sezonie tanecznego show?
Jak będzie takie pytanie się pojawiało, to będę myśleć
Na razie więc Janicka skupia się na odpoczynku i odzyskaniu balansu. Czy mimo tęsknoty za codziennym życiem ponownie pojawi się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"? Odpowiedź poznamy dopiero wtedy, gdy pojawi się konkretna propozycja — a Sara, jak sama podkreśla, na pewno ją rozważy.
