Sara Janicka ma za sobą niezwykle intensywny sezon. W jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" wraz z Maurycym Popielem zajęli drugie miejsce, zostawiając po sobie ogromne wrażenie na jurorach i telewidzach. Jej przygotowania do programu, emocje i ciężka praca sprawiły, że ostatnie miesiące były wypełnione po brzegi.

Sara Janicka o kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"

W rozmowie z naszym reporterem Maurycy i Sara wyjawili, jakie mają plany na najbliższy czas.

Odpocząć i wrócić do roboty - wyjawił Maurycy Popiel

Choć udział w programie dał Sarze mnóstwo satysfakcji, nie ukrywa, że po tak intensywnym czasie niezwykle brakuje jej zwykłej codzienności.

Bardzo brakuje mi tego codziennego życia, więc wracam do niego trochę z utęsknieniem - zdradziła Sara.

Czy tancerka chciałaby zatańczyć w kolejnym sezonie tanecznego show?

Jak będzie takie pytanie się pojawiało, to będę myśleć -odpowiedziała tancerka.

Na razie więc Janicka skupia się na odpoczynku i odzyskaniu balansu. Czy mimo tęsknoty za codziennym życiem ponownie pojawi się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"? Odpowiedź poznamy dopiero wtedy, gdy pojawi się konkretna propozycja — a Sara, jak sama podkreśla, na pewno ją rozważy.

