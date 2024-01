Fani Sandry Kubickiej ochoczo śledzą jej media społecznościowe. Ostatnio celebrytka oznajmiła o swoich zaręczynach z Baronem, co zainteresowało internautów, którzy nie szczędzili ekscytacji w komentarzach. Sandra Kubicka nie kryje, jakie ma plany odnośnie ślubu. Zobaczcie, co odpowiedziała podczas wywiadu z naszym reporterem!

Sandra Kubicka nie chce hucznego ślubu

Sandra Kubicka nie ukrywa, że jak większość kobiet marzyła o hucznym weselu na 200 osób, jednak poglądy w tej sprawie jej się zmieniły. Dlaczego? W rozmowie z Party.pl celebrytka opowiedziała, co tak naprawdę wpłynęło na to, że ten ważny moment w życiu chce przeżyć tylko ze swoim ukochanym i bez mediów. Okazuje się, że wpływ na to mają inne celebrytki, których śluby były promowane w mediach.

Jak mi wyskakiwały te treści, że później w Dzień Dobry TVN relacja z ich ślubu... Ja sobie tak myślałam po co? - powiedziała Sandra Kubicka.

Wygląda na to, że Sandra Kubicka w ostatnim czasie ceni sobie prywatność i nie chce, aby media komentowały jej ślub. Pokazuje, na przykładzie innych celebrytów, jak huczne wesela wpłynęły na ich życie oraz brak prywatności. Kubicka wyraźnie chce tego uniknąć.

Nie mieli chwili dla siebie takiej prywatnej tylko było z tego zrobione wielkie show - komentuje Kubicka.

Co ciekawe, Sandra Kubicka i Aleksander Baron nie planują obecnie ślubu. Celebrytka przyznała, że w jej obecnym stanie woli poczekać z tą uroczystością i w przyszłości świętować ten dzień z Baronem oraz ich wspólnym synkiem. Influencerka wspomina podczas rozmowy z Party.pl, że jej priorytety się zmieniły, a życie pisze własny scenariusz. Co jeszcze Sandra Kubicka zdradziła nam o swoich planach? Zobaczcie nasze video!

