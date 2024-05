Sandra Kubicka lada chwila zostanie mamą i już wie, że ze względów medycznych jej synek przyjdzie na świat dzięki cesarskiemu cięciu. A jak modelka przeszła przez okres ciąży? Był to dla niej idealny czas, a może dolegliwości ciążowe dawały o sobie znać na każdym etapie? Modelka wszystko zdradziła i nie ukrywa, że powiedzenie "stan błogosławiony" to mit.

Sandra Kubicka w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską opowiedziała o całym okresie ciąży. Modelka nie ukrywa, że w jej przypadku ciąża nie okazała się bezproblemowa, ale dzięki odpowiedniej opiece lekarskiej czuje się w pełni zaopiekowana:

Powiem, że ten cytat 'ciąża to stan błogosławiony' to jest jeden wielki mit. Mam wrażenie, że jak spotykam kobiety, to one tak wypierają rzeczywistość, bo jak widzę, że się źle czują i pytam ich, to mówią: 'Świetnie się czuje'. Ja nie rozumiem, dlaczego trzeba tak siebie samego oszukiwać. (...) Jedna dziewczyna mi opowiada historię, że prawie umarła, ale 'poród był świetny'.

powiedziała wprost Sandra Kubicka