Roxie nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Młoda wokalistka, która już w wieku 20 lat może pochwalić się spektakularnymi osiągnięciami na polskiej scenie muzycznej, właśnie podzieliła się kolejną dawką ekscytujących wieści. Podczas konferencji prasowej Polsat Hit Festiwal opowiedziała o intensywnej pracy nad nowym utworem, który już wkrótce ujrzy światło dzienne. Jak zdradziła, świeżo po nocnej sesji nagraniowej czuje się spełniona i pełna energii. Ale to nie koniec niespodzianek – Roxie zapowiedziała również swój udział w nietypowym wydarzeniu, które z pewnością zaintryguje jej fanów.

Roxie Węgiel podzieliła się swoim szczęściem

Roksana Węgiel, znana również jako Roxie, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i utalentowanych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Choć ma zaledwie 20 lat to może pochwalić się wieloma sukcesami, takimi jak wygrana 1. edycji "The Voice Kids" czy zwycięstwo na Eurowizji Junior. Artystka pojawia się również na wielu wydarzeniach muzycznych w tym Polsat Hit Festiwal. Na konferencji prasowej wydarzenia opowiedziała, że wiele się u niej dzieje. Już niedługo światło dzienne ujrzy kolejny utwór piosenkarki.

U mnie też się bardzo dużo dzieje. Widziałeś wczoraj moje story, o 3 w nocy wyszłam ze studia, nagrałam super piosenkę i już się nie mogę doczekać, kiedy będzie premiera. Jestem tak z niej zadowolona. Czuję się spełniona po wczorajszej sesji, dlatego dziś mam tak dobry humor i tyle energii, bo jestem tym po prostu nakręcona powiedziała Roxie Węgiel.

To jednak niejedyna wspaniała nowina! Już niedługo nie tylko usłyszymy nowy hit wokalistki, ale również zobaczymy ją podczas Polsat Hit Festiwal. A już niedługo pojawili się również na innym wydarzeniu - nieco innym niż dotychczas! Niektórzy mogą być zaskoczeni! Obejrzyjcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów!

