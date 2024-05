Po emocjonującym półfinale poznaliśmy trzy finałowe pary "Tańca z gwiazdami". W gronie finalistów znaleźli się Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Maffashion i Michał Danilczuk oraz Roksana Węgiel i Michał Kassin. Tuż po półfinale mieliśmy okazję porozmawiać z Roxie i jej tanecznym partnerem, którzy opowiedzieli nam o swoich emocjach związanych z awansem do ostatniego odcinka show. Roxie i Michał odpowiedzieli nam również na pytanie, czy myśleli już o tym, jak spożytkują nagrodę pieniężną, jeśli uda im się wygrać "Taniec z gwiazdami".

W rozmowie z naszą reporterką Roksana Węgiel przyznała wprost, że jeszcze za bardzo nie rozmyślała o tym, w jaki dokładnie spożytkowałaby ewentualną nagrodę za wygraną w "Tańcu z gwiazdami". Jeśli jednak tak by się stało, jest pewna jednego:

Nie myślałam jakoś o tym, co zrobimy z ewentualną nagrodą, ale jeśli by się tak wydarzyło, że dzięki Wam byśmy wygrali ,,Taniec z gwiazdami'', to ja będę chciała znaczącą część tej nagrody przeznaczyć na cele charytatywne

- powiedziała przed naszą kamerą Roksana Węgiel