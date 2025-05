Roksana Węgiel prosto z mostu wypaliła, co uważa o wygranej Marii Jeleniewskiej w "Tańcu z Gwiazdami". Takiego komentarza można było się spodziewać!

Wielki finał "Tańca z Gwiazdami" już za nami. 16. edycję wygrała Maria Jeleniewska, jednak nie cieszyła się swoim sukcesem zbyt długo. Szybko okazało się, że spadł na nią wielki hejt, a niektórzy komentowali, że wygrał TikTok zamiast tańca. Jeden z komentarzy udostępniła Agnieszka Kaczorowska, co rozpoczęło niemałą aferę między dziewczynami. Teraz Roksana Węgiel mówi wprost!