Roxie Węgiel od dawna jest ambasadorką znanej marki bielizny i od czasu do czasu pojawiają się kolejne sesje z jej udziałem. Artystka pozuje na nich w bieliźnie, a te zdjęcia wywołują niemałe emocje w sieci. A co na to Kevin? Roksana Węgiel zdradziła wszystko w rozmowie z Party.pl.

Roxie Węgiel zdradziła, jak Kevin reaguje na jej sesje w bieliźnie

Roxie Węgiel może pochwalić się perfekcyjną figurą, którą chętnie eksponuje w kolejnych stylizacjach, a także podczas sesji zdjęciowych. Zdjęcia artystki w bieliźnie zawsze wywołują zamieszanie w komentarzach, a jak na nie reaguje Kevin Mglej? Jak wiadomo, już wcześniej pojawiały się spekulacje, że jest zazdrosny o swoją partnerkę. Teraz Roxie rozwiewa wszelkie wątpliwości:

Jemu się podobają takie zdjęcia... - mówi wprost Roksana Węgiel

Artystka nie ukrywa, że zdaje sobie sprawę z burzy, jaka pojawia się w komentarzach pod zdjęciami w bieliźnie, ale nie zamierza się nimi przejmować:

W ogóle nie rusza mnie to! Mi też się podobają. (...) To nie jest strój wyzywający, tylko piękna bielizna i dlaczego mam jej nie reklamować

