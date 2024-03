Ostatnio, w czasie nagrań do "Tańca z Gwiazdami", mieliśmy okazję porozmawiać z Roksaną Węgiel. Nie mogło więc zabraknąć tematu jej ostatniego rozstania, z muzycznym składem. Młoda wokalistka nie ukrywała emocji, opowiadają o wydarzeniach. Koniecznie poznajcie szczegóły.

W ostatnim czasie wszyscy zamartwiali się o młodą wokalistkę. Wszystko przez to, że w minionym tygodniu Roksana Węgiel odwołała trening do "Tańca z gwiazdami". Okazało się, że ta boryka się z przeziębieniem. To jednak nie zdyskwalifikowało jej z gry i gwiazda, wraz ze swoim tanecznym partnerem, pojawili się w drugi odcinku uwielbianego show.

Ale o Roksanie było głośno również z innego powodu. Jakiś czas temu okazało się, że Węgiel zakończyła współpracę z dotychczasową ekipą i muzykami, którzy towarzyszyli jej podczas koncertów! W sieci pojawiło się mocne oświadczenie artystki, gdzie uderzyła w byłego już menadżera, a ten jej stanowczo odpowiedział.

Jak Roksana sprawę skomentowała w rozmowie z Party.pl?

Nie powinno to mieć w ogóle miejsca i chyba myślę, że tak to najlepiej skomentuję. Ja nie chciałam tego roztrząsać publicznie, absolutnie jestem ostatnią osobą, która by to publicznie ruszyła. Ja próbowałam się z nim skontaktować, dzwoniłam, pisałam, nie odbierał, ale na InstaStory odpisał i do dzisiaj nie oddzwonił do mnie, więc no przykre, myślałam, że to jest bliska mi osoba, a się zawiodłam

mówi Roksana