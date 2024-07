Rafał Zawierucha należy do aktorów budzących spore emocje w mediach. Jako jeden z niewielu Polaków robi karierę za granicą. Dostrzegł go nawet Quentin Tarantino, który obsadził go w roli Polańskiego w swoim najnowszym filmie „Pewnego razu… w Hollywood”. Na początku tego roku w jego życiu wydarzyło się coś jeszcze ważniejszego. Zawierucha ujawnił, że został ojcem. Czy do tej roli w ogóle można się przygotować? Posłuchajcie.

Rafał Zawierucha został ojcem. Teraz świętuje kolejne wydarzenie

8 marca Rafał Zawierucha został ojcem. Aktor opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zdradził, że razem z ukochaną Beatą doczekali się córeczki. Wiadomość pojawiła się w wyjątkowym momencie – w Dniu Kobiet. Jak czuje się w swojej nowej roli? O tym gwiazdor opowiedział w rozmowie z naszą reporterką.

Jest to rola, której nie da się w stu procentach wyobrazić sobie wcześniej i tak naprawdę zagrać. Jest to rola, którą trzeba przeżywać każdego dnia, każdego momentu i po prostu być – przyznał Rafał Zawierucha.

Rafał Zawierucha z partnerką https://www.instagram.com/rafal_zawierucha/

Pojawienie się dziecka w rodzinie Rafała Zawieruchy zmieniło podejście aktora. Choć nadal dobrze czuje się na bankietach, to jednak najchętniej teraz spędza czas w domu, obok malutkiej pociechy.

Rafał Zawierucha Beata Zawrzel/REPORTER

Cieszę się, że tu jestem, ale naprawdę, proszę mi wierzyć, nie mogę się doczekać, aż będę w nocy – dodał.

19 lipca Rafał Zawierucha pochwalił się kolejną radosną nowiną. Gwiazdor i jego partnerka świętowali rocznicę. Aktor nie zapomniał podzielić się romantycznym nagraniem w mediach społecznościowych i podziękował Beacie za wspólne lata.

https://www.instagram.com/rafal_zawierucha/

Dziś nasza rocznica rozpoczęcia naszego związku! Dziękuję, Beata za każdy moment razem! Kocham cię mocno! – napisał w relacji na Instagramie.

Wyszło bardzo słodko. Gratulujemy i czekamy na więcej zdjęć z córką. Myślicie, że dziewczynka pójdzie w ślady utalentowanego ojca?

